R7 votação A Grande Conquista final: quem vai ganhar o programa?

A votação R7 de A Grande Conquista segue aberta no portal da emissora até a noite desta quinta-feira, 12, dia da grande final. Gabriel Roza, Thiago Servo, Natália Deodato e Gyselle Soares disputam o prêmio de R$ 1 milhão, mas apenas um deles sairá do confinamento com o título de campeão. Saiba como votar no seu participante favorito.

Como votar no R7 A Grande Conquista?

A votação oficial de A Grande Conquista acontece no R7, único portal que contabiliza os votos para o programa. Não é necessário ter cadastro, basta acessar o site para participar. Siga o passo a passo:

Passo 1: acesse o site do R7 no navegador de seu smartphone ou computador;

Passo 2: depois de entrar no site, clique em 'A Grande Conquista' na aba superior para ser redirecionado para a página do reality show;

Passo 3: você verá que a votação já está disponível na página inicial. Clique na foto do participante que você quer que vença o programa e faça a validação de segurança clicando em 'sou humano'. O sistema era pedir que você escolha as imagens indicadas por ele. Feito isso, confirme sua escolha;

Passo 4: o sistema irá computar o voto em poucos segundos. Aguarde a confirmação.

Passo 5: para participar de novo, clique em 'votar novamente'.

Quem está na final do programa?

Gabriel Roza, Thiago Servo, Natália Deodato e Gyselle Soares são os finalistas de A Grande Conquista. A final foi formada durante o programa ao vivo de quarta-feira, 20, com a última Zona de Risco da temporada.

O último eliminado do programa foi Alexandre Suita, que somou apenas 9,06% dos votos na berlinda quíntupla. Os participantes que se salvaram foram direto para a disputa pelo prêmio milionário.

Gabriel Roza: o ex-noivo de Bia Miranda veio da Vila para a Mansão ao conquistar os votos do público necessários. Na segunda fase do programa, flertou com Giulia, Medrado e Janielle, mas engatou um affair com a irmã de Gil de Vigor.

Gyselle Soares: outra participante que veio da Vila, a ex-BBB ficou marcada por se envolver em inúmeras tretas ao longo da temporada, que lhe renderam oito indicações à Zona de Risco, mas a participante sobreviveu a todas e chegou até a final. Ao longo do jogo, flertou com Alexandre Suita e Thiago Servo, com quem teve uma relação de muitos altos e baixos.

Natália Deodato: conhecida por ter participado do BBB 22, a mineira também veio da Vila para a Mansão. Também esteve em várias Zonas de Risco, totalizando seis no total, e escapou de todas. Se aliou a Janielle, apesar de ter algumas discussões com a amiga.

Thiago Servo: outro participante que veio de Vila, se aliou a Erick, mas o rapaz foi eliminado na terceira semana. Outro recordista de Zonas de Risco, esteve em sete delas e escapou de todas. Se envolveu com Gyselle, com quem teve uma relação conturbada.

Que horas começa a final do reality?

A final de A Grande Conquista começa às 22h45, horário de Brasília, logo após a exibição da novela Jesus. O programa fica no ar até às 00h00.

O último episódio contará com a presença dos 60 participantes da Vila na plateia e os demais jogadores da Mansão. Ao longo do programa, serão relembrados os principais momentos da temporada e a trajetória dos quatro finalistas.

Enquanto o programa estiver no ar, o público pode continuar votando para escolher quem deve levar o prêmio milionário para casa. A apresentadora Mariana Rios anunciará o nome do grande vencedor no final da exibição, como de costume.

