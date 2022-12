Campeões De Bilheteria de Natal exibe o filme Uma Segunda Chance Para Amar

A Globo traz neste domingo de Natal o filme Uma Segunda Chance Para Amar no Campeões de Bilheteria. O filme foi lançado em 2019 e traz os atores Emma Thompson, Michelle Yeoh, Emilia Clarke e mais.

Kate é uma jovem que adotou más decisões. Seu último encontro com o desastre foi ter concordado em trabalhar como elfo do Papai Noel para uma loja de departamentos. No entanto ela conhece Tom, lá sua vida toma um novo rumo. Abaixo, veja que horas o longa será exibido na emissora.

Que horas vai começar o Campeões de Bilheteria hoje?

A sessão Campeões de Bilheteria traz o filme Uma Segunda Chance Para Amar, a partir das 15h40, horário de Brasília, de acordo com a programação oficial da Globo.

Noda parece dar certo para a jovem Kate, uma londrina frustrada que trabalha como elfa em uma loja de Natal durante todo o ano. Mas as coisas logo melhoram quando ela conhece Tom - um belo e encantador que parece bom demais para ser verdade.

À medida que a cidade se transforma na época mais maravilhosa do ano, a atração crescente de Tom e Kate se transforma no melhor presente de todos - um romance natalino.

Como assistir online

Há dois jeitos de assistir Uma Segunda Chance Para Amar. A primeira é o jeito tradicional, sintonizando na Rede Globo no horário indicado. Quem estiver longe da televisão, pode baixar o aplicativo do GloboPlay para dispositivos móveis e ter acesso ao sinal da emissora gratuitamente mediante cadastro.

Feito isso, é só clicar em "Agora na TV". O GloboPlay também disponibiliza todos os títulos da emissora em seu catálogo para assinantes.

