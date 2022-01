Campeões de Bilheteria hoje (16/1) exibe Liga da Justiça na Globo

A Globo exibe hoje, domingo (14), o filme Liga da Justiça no Campeões de Bilheteria. O filme foi lançado em 2017 e é protagonizado pelos atores Ben Affleck, Gal Gadot, Henry Cavill e mais. Abaixo, veja que horas o longa será exibido na emissora.

Antes, na Temperatura Máxima, a Globo exibe “Homens De Coragem”.

Que horas vai começar o Campeões de Bilheteria hoje?

A sessão Campeões de Bilheteria com Liga dos Campeões vai começar às 15h15, horário de Brasília, de acordo com a programação oficial da Globo.

Na história, Bruce Wayne convoca Diana Prince, sua nova aliada, para o combate contra um inimigo ainda maior, recém-despertado. Batman e Mulher-Maravilha recrutam mais super-heróis para ajudá-los durante o conflito contra o vilão. Mesmo com Aquaman, Cyborg e Flash, que se juntam ao dois, pode ser tarde demais para salvar o planeta de um catastrófico ataque.

A classificação indicativa é para maiores de 13 anos. Liga da Justiça foi dirigido por Zack Snyder e dublado por Jorge Lucas, Guilherme Briggs, Flavia Saddy e mais.

Título Original: Justice League

Elenco: Ben Affleck; Henry Cavill; Gal Gadot; Ezra Miller

Direção: Jack Snyder

Nacionalidade: Americana

Gênero: Ação

Horário: 15h15

Confira o trailer do filme de hoje na Globo:

Como assistir Liga da Justiça em Campeões de Bilheteria

Há dois jeitos de assistir Liga da Justiça hoje. A primeira é o jeito tradicional, sintonizando na Rede Globo no horário indicado. Quem estiver longe da televisão, pode baixar o aplicativo do GloboPlay para dispositivos móveis e ter acesso ao sinal da emissora gratuitamente mediante cadastro. Feito isso, é só clicar em “Agora na TV”. O GloboPlay também disponibiliza todos os títulos da emissora em seu catálogo para assinantes.

Domingo Maior – Spooks – Jogo De Espiões

No Domingo Maior, a Globo vai exibir o filme “Spooks – Jogo De Espiões”. Durante uma ação de rotina em Londres, um terrorista sob custódia acaba escapando. Para encontrá-lo antes de um iminente atentado, o agente secreto Will Holloway precisa se juntar com o chefe de inteligência do MI-5, Harry Pearce. O elenco tem os atores Jennifer Ehle, Peter Firth, David Harewood, Kit Harington, Tuppence Middleton e Michael Wildman.

