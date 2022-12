Campeões De Bilheteria na Globo exibe o filme X-Men Apocalipse

Hoje não tem jogo da Copa do Mundo e no lugar a Rede Globo vai exibir X-Men Apocalipse no Campeões De Bilheteria. No filme, o antigo mutante Em Sabah Nur é revivido em 1983 e planeja acabar com a civilização moderna e dominar o mundo, levando os X-Men a tentar detê-lo e derrotar sua equipe de mutantes.

Que horas vai começar o Campeões de Bilheteria hoje?

A sessão Campeões de Bilheteria com X-Men Apocalipse vai começar às 15h35, horário de Brasília, de acordo com a programação oficial da Globo.

X-Men: Apocalypse é um filme de super-herói americano de 2016 dirigido e produzido por Bryan Singer e escrito por Simon Kinberg a partir de uma história de Singer, Kinberg, Michael Dougherty e Dan Harris. O filme é baseado nos personagens fictícios dos X-Men que aparecem na Marvel Comics.

Também conhecido como Apocalipse, En Sabah Nur é o mutante original. Após milhares da anos, ele volta à vida disposto a garantir sua supremacia e acabar com a humanidade. Ele seleciona quatro cavaleiros nas figuras de Magneto, Psylocke, Anjo e Tempestade. Do outro lado, o professor Charles Xavier conta com uma série de novos alunos, como Jean Grey, Ciclope e Noturno, além de caras conhecidas como Mística, Fera e Mercúrio, para tentar impedir o vilão.

A classificação indicativa é para maiores de 12 anos.

Confira o trailer do filme de hoje na Globo:

Feito isso, é só clicar em "Agora na TV". O GloboPlay também disponibiliza todos os títulos da emissora em seu catálogo para assinantes.