Canta Comigo 2023: horário, premiação e como assistir

A nova temporada do Canta Comigo 2023 começa neste domingo, 9, sob o comando de Rodrigo Faro. Novos cantores amadores voltam a competir pelo prêmio, interpretando canções famosas do Rouge, Elvis Presley, Sam Smith e mais. A disputa vai ao ar semanalmente no programa A Hora do Faro.

Que horas é o Canta Comigo 2023?

O Canta Comigo 2023 é exibido aos domingos, a partir das 18h, horário de Brasília, na Record. Essa é a quinta temporada da atração.

Comandado por Rodrigo Faro desde 2020, os competidores precisam impressionar os mais de 100 jurados, em performances individuais ou em grupo, para avançarem para a próxima etapa e chagarem mais perto do prêmio.

Os jurados ficam posicionados em um enorme painel iluminado, e caso gostem da apresentação dos candidatos, devem se levantar e cantar junto. Quanto maior o número de jurados que ficarem em pé, mais pontos o cantor consegue, essenciais para seguir na competição. Quando todo o júri cantar juntos formando uma só voz, o competidor segue direto para a final do programa.

O primeiro episódio da 5ª temporada conta com apresentações de sucessos nacionais e internacionais. O público pode esperar performances de "Um anjo veio me falar," do grupo Rouge, "Stone Cold", de Demi Lovato, "You've Lost Love Feeling", do rei do rock Elvis Presley, "Quando Gira o Mundo", do cantor Fábio Jr, "Quando a Chuva Passar", da Ivete Sangalo, "Unholy", de Sam Smith, "Treasure", de Bruno Mars, "What Makes You Beautiful", do One Direction, e outras.

O Canta Comigo é uma versão nacional do All Together Now, formato original da Banijay, produzida pela Endemol Shine Brasil.

Qual o prêmio do Canta Comigo?

O Canta Comigo 2023 paga R$ 300 mil para o vencedor. Quem escolhe os campeões de cada temporada é o público através de votação popular.

Somente três cantores chegam até a grande final do programa. Cada um deles deve escolher uma canção para se apresentar no último episódio, quando será aberta a votação para o público.

Ao longo da história do programa no Brasil, quatro participantes já levaram para casa o grande prêmio. Foram eles:

1ª temporada (2018) - Débora Pinheiro

2ª temporada (2019) - Franson

3ª temporada (2021) - Irmãos Braunna

4ª temporada (2022) - Anna Maz

Como assistir ao vivo?

É possível assistir o Canta Comigo 2023 pelo jeito mais tradicional, sintonizando na Record no horário indicado, ou através da internet. O Playplus disponibiliza gratuitamente o sinal da emissora mediante cadastro gratuito, seja pelo computador ou baixando o aplicativo para smartphones.

TV: no canal aberto da Record.

Internet:

Passo 1: acesse o Payplus no navegador de seu celular ou smartphone. Se preferir, baixe o aplicativo na App Store ou Google Play (https://www.playplus.com/);

Passo 2: logo na página inicial, clique em 'faça um teste grátis' e opte pela opção: Play Gratuito. O plano dá acesso ao sinal da Record, além da programação local de cada praça e trechos de conteúdos da emissora.

Passo 3: caso você já tenha uma conta no PlayPlus, basta inserir seu login e senha. Se esse for seu primeiro acesso, crie sua conta preenchendo os dados como nome, e-mail e crie uma senha, ou opte por usar os logins do Facebook e Google.

Passo 4: quando o programa estiver em exibição, clique em 'no ar' no canto superior para assistir ao vivo.

Vale lembrar que o cadastro gratuito só dá direito ao sinal da Record ao vivo. Caso você perca a exibição do programa e queira assistir posteriormente, é será necessário ter uma conta paga. Apenas os assinantes têm acesso a todo conteúdo da emissora.

