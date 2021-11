Carla Martelli Quando Chama o Coração: quem é a dubladora?

Quando Chama o Coração apresentou aos espectadores Elizabeth, a professora que largou a vida de luxo para trabalhar com crianças. Mas de quem é a voz da querida personagem? Conheça Carla Martelli de Quando Chama o Coração, a dubladora de Elizabeth.

Quem é Carla Martelli de Quando Chama o Coração?

Dona da voz da personagem principal de Quando Chama o Coração, Carla Martelli é de São Paulo, é atriz, dubladora e diretora de dublagem. Ela é formada pela Escola de Arte Dramática da Universidade de São Paulo (USP) e também estudou na Universidade Estadual de Campinas.

A dubladora de Elizabeth em Quando Chama o Coração também é famosa por outras personagens de destaque, como a Tóquio de La Casa de Papel. Além disso, Carla Martelli emprestou a voz para as personagens Astrid da série Bright Minds, Riho do anime Suppose a Kid The Last Dungeon, Izzy, a Ranger Verde Power Ranger Dino Fury, Carlita de A Casa Mágica da Gabby, Eugenie de O Baile das Loucas, Jessica em Nove Desconhecidos, Yoon Se-ri no k-drama Pousando no Amor, entre outras.

Carla Martelli também é a responsável por assinar a direção de dublagem do sucesso teen da Netflix, A Barraca do Beijo. Como atriz, ela trabalhou duas vezes com Miguel Falabella, nas telinhas da Globo com a série A Vida Alheia (2010) e nos palcos na peça A Gaiola das Loucas. Antes destes trabalhos, ela já era integrante de uma companhia de teatro.

Elizabeth em Quando Chama o Coração

A personagem que Carla Martelli dubla Quando Chama o Coração é uma professora que muda totalmente de vida ao decidir lecionar em uma pequena cidade canadense, Hope Valley. Nas primeiras temporadas a moça se envolve com o policial Jack Thornton (Daniel Lissing) e vive um grande amor, mas precisa lidar com o luto quando ele morre por causa de um deslizamento de terra.

Após a morte do amado, Elizabeth descobre que está grávida e dá a luz a Jack Jr. Nos anos seguintes da produção, a moça foi parar em um triângulo amoroso entre Lucas (Chris McNally) e Nathan (Kevin McGarry).

