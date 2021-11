O personagem de Daniel Lissing se despediu da série no final da quinta temporada, após uma tragédia assolar a cidade de Hope Valley. Mas o público quer saber: Jack volta em Quando Chama o Coração em algum momento? Os fãs do policial poderão revê-lo de forma rápida em breve.

Jack vai voltar em Quando Chama o Coração?

Para a tristeza dos fãs de Quando Chama um Coração, o protagonista Jack não voltará para a série. Mas calma: o personagem ainda fará uma participação especial em When Hope Calls (Quando Chama a Esperança em tradução livre), série derivada da produção.

O spin-off estreou em 2019 e terá a presença de Jack no primeiro episódio de sua segunda temporada. É previsto que o capítulo vá ao ar no Canadá, pelo canal Hallmark Channel, no dia 18 de dezembro de 2021.

O que se sabe até agora é que Jack aparecerá em apenas 1 episódio, em cena com Abigail. Ainda não há informação se o encontro será real ou um sonho da viúva – já que o policial morreu na trama.

Em entrevista sobre a volta de Jack, o ator Daniel Lissing disse que ficou animado por ter sido convidado a participar de When Hope Calls, além de conhecer a equipe da produção e poder trabalhar novamente ao lado da atriz Lori Loughlin.

Por que Abigail saiu da série Quando Chama o Coração?

Como foi a morte de Jack?

Jack morreu em Quando Chama o Coração em um momento heroico e trágico, o policial estava em plantão e guiava um grupo de recrutas, mas um deslizamento de terra ficou no caminho deles. O marido de Elizabeth conseguiu salvar os rapazes, que tinham pouco experiência, mas acabou morrendo.

Não estava nos planos dos responsáveis pela série Quando Chama o Coração que Jack morresse, mas Daniel Lissing queria se dedicar a outros projetos e pediu para sair do projeto. Depois da decisão do ator, foi definido que a melhor maneira de tirar o personagem tão amado da série seria desta forma.

Veja o vídeo de Quando Chama o Coração