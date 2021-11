Quando Chama o Coração: qual será o final de Elizabeth?

Depois de perder seu grande amor Jack Thornton, Elizabeth se envolveu com os outros dois homens na novela e foi parar em um triângulo amoroso. A série ainda está em andamento na Record, mas já sabemos quem a moça escolhe entre Lucas (Chris McNally) e Nathan (Kevin McGarry) – o que dá para ter uma ideia de qual será o final de Elizabeth em Quando Chama o Coração.

Final de Elizabeth em Quando Chama o Coração

Enquanto o público aguarda a 9ª temporada, a escolha de um novo amor da moça pode dar uma dica sobre qual será o final de Elizabeth em Quando Chama o Coração.

No último episódio da 8ªtemporada da trama, Elizabeth escolhe ficar com Lucas. Nos novos capítulos, a série vai mostrar o que o futuro reserva para este novo casal e o que acontecerá com Nathan, que perdeu a briga pelo coração da professora.

Jack, vai voltar?

Quem ainda tinha esperanças e torcia para um final feliz de Elizabeth com Jack em Quando Chama o Coração, pode diminuir as expectativas, as chances são remotas. O personagem morreu e aparentemente não irá voltar por conta de nenhum milagre.

Além da fila já ter andado para Elizabeth em Quando Chama o Coração, não foi revelado nenhum plano de o ator Daniel Lissing, que pediu para sair da produção, voltar a integrar o elenco. A única aparição nova de Jack será em uma cena especial do personagem em When Hope Calls, série derivada de Quando Chama o Coração. Em dezembro, no primeiro episódio da segunda temporada do spin-off, o policial vai interagir com Abigail (Lori Loughlin), não se sabe ainda se tudo não se passará de um sonho da personagem.

Próxima temporada de Quando Chama o Coração

A nona temporada da produção vai estrear em 2022, mas ainda não tem dia ou mês exato para ir ao ar. A produção ainda está em andamento e chegará no próximo ano nas telinhas do Canadá e Estados Unidos, no entanto, no Brasil ainda não há previsão de quando o público poderá ver os novos episódios de forma legal.

A Record TV não informou se quando terminar a exibição das temporadas atuais irá também transmitir os capítulos novos e a Netflix só conta com a quinta e sexta temporada em seu catálogo, ou seja, o sétimo e oitavo ano da série ainda não foram adquiridos pelo streaming. Os episódios das quatro primeiras temporadas da produção canadense foram retiradas da plataforma no final de outubro de 2021.

Trailer oficial da oitava temporada da série:

