Gustavo da novela Pantanal terá volta inédita; versão de 1990 foi diferente

Bruno Luperi criou um final inédito para Gustavo na novela Pantanal de 2022, mas agora o personagem de Caco Ciocler voltará a dar às caras na trama. O psicólogo retorna ao lado de Nayara (Victoria Rossetti), com quem havia partido em capítulos que foram ao ar em maio. Melhor tratado no remake do que na versão original da Manchete, o personagem deixou a trama de 1990 sem dar satisfação.

Gustavo vai voltar na novela Pantanal?

Gustavo vai retornar de viagem com Nayara na novela Pantanal. A informação foi revelado por um dos resumos da TV Globo. O momento vai marcar o capítulo do dia 24 de junho, uma sexta-feira. No mesmo episódio, haverá um reencontro entre Irma (Camila Morgado) e Gustavo.

Não foi especificado se o bate papo entre os personagens de Morgado e Caco Ciocler será pessoalmente ou por telefone. A dupla irá conversar sobre a situação de Mariana, que após a morte de Madeleine vive sozinha no Rio de Janeiro, apenas com a companhia do mordomo Zaquieu (Silvero Pereira).

Por enquanto, este é o único capítulo em que Gustavo aparece nos resumos da novela Pantanal. Os acontecimentos do mês de agosto em diante ainda não foram divulgados pela emissora, o que pode trazer novidades.

Como foi um personagem que desapareceu da trama sem dar satisfações em 1990, Gustavo pode ganhar cenas inéditas com seu retorno na novela Pantanal. Ainda não foi revelado pelo autor Bruno Luperi quais mudanças podem acontecer na trama agora que Gustavo volta na novela Pantanal. Como não foi revelado os passos do psicólogo nos próximos episódios, também existe a possibilidade de o personagem não aparecer novamente após o reencontro com Irma. Nada foi confirmado ou negado pela TV Globo até agora.

Gustavo ganhou momento inéditos na trama do remake

Antes de voltar às telinhas com o capítulo do dia 24 de junho na novela Pantanal, Gustavo havia ganhado um final inédito. O personagem de Ciocler se encontrou com Nayara e contou que resolveu fechar seu consultório. Depois de dar alta para alguns de seus pacientes e encaminhar os demais para colegas, o médico resolveu que era hora de mudar. Ele partiu em uma viagem e convidou Nayara para ir com ele.

Porém, para quem não sabe, isso não aconteceu na versão de 1990 da Manchete. Nos capítulos originais da trama, Gustavo parou de aparecer depois da morte de Madeleine e não deu nenhuma satisfação ao público sobre seu paradeiro.

Em entrevista à Patrícia Kogut do O Globo em maio, José de Abreu – que viveu o personagem na época – contou que Gustavo e a trama que ambientada no Rio de Janeiro foram removidos rapidamente da novela por conta da audiência.

O diretor Jayme Monjardim contou para o autor que o público não gostava da história na cidade da mesma forma que as cenas do pantanal, por isso o núcleo do folhetim que ganhava momentos na cidade maravilhosa não teria mais espaço na trama.

Assim, Abreu foi chamado para outro trabalho com o diretor e deixou Pantanal. Os planos iniciais eram que Gustavo retornasse em uma participação especial no final da novela, mas quando José de Abreu entrou em contato com o diretor, Monjardim revelou que havia se esquecido de adicionar Gustavo no final da obra e que o personagem não retornaria mais.

Caco Ciocler já tem novos projetos na manga

A volta de Gustavo no remake da novela Pantanal pode não ser grande. Isso devido ao folhetim ainda estar em processo de gravação e Caco Ciocler já estar com outros projetos engatilhados. Em exclusiva a coluna de Gabriel Perline no IG, no final de maio, Caco Ciocler contou que após mais de 20 anos, seu contrato com a Globo não foi renovado. No papo, o paulista revelou que seu contrato antigo venceria entre junho e julho e então o vínculo com a emissora estaria terminado.

Os próximos passos do ator serão as gravações da nova temporada da série Unidade Básica, da Universal, além de um longa-metragem. Sem revelar títulos, o famoso também disse que começou a escrever uma série para uma plataforma streaming.

Caco está com 50 anos de idade e trabalha na TV Globo desde 1995, época em que estava com 23 anos. Ele estreou nas telinhas com A Próxima Vítima e no ano seguinte esteve no sucesso O Rei do Gado como a versão jovem de Jeremias Berdinazi Eco.

Conheça a série Unidade Básica, que ganhará novos capítulos com Caco Ciocler:

Leia também

Quem mata o peão Levi na novela Pantanal: Juma, Tibério ou Alcides?

O que Levi faz com a Muda em Pantanal: jovem corre risco de vida