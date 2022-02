Caroline Dallarosa novelas: carreira da Arminda de Além da Ilusão

A atriz Caroline Dallarosa fez sua estreia em Além da Ilusão como a personagem Arminda. A jovem de 24 anos de idade integra o elenco da segunda fase do folhetim e já chegou na novela chamando a atenção do público. Caroline Dallarosa já fez outras novelas? A paranaense estreou nas telinhas da Globo em 2019.

A primeira novela de Caroline Dallarosa foi Malhação, a atriz interpretou Angela dos Santos, a “Anjinha”, na temporada Toda Forma de Amar, que ficou no ar de 2019 a 2020. Na trama, a garota era filha do policial viúvo Marco Rodrigo (Julio Machado). Com uma personalidade forte, Anjinha era atlética, jogava futebol, lutava muay thai e tinha conflitos com sua própria personalidade.

A garota estudava no colégio estadual Otto Lara Resende e ao longo da trama acabava apaixonada por Cléber (Gabriel Santana). Ao lado de Rita (Alanis Guillen), Raíssa (Dora de Assis), Thiago (Danilo Maia), Jaqueline (Gabz) e Guga (Pedro Alves) na novela, a personagem de Caroline Dallarosa fez parte do grupo de jovens que presenciou um crime no folhetim.

Depois desta novela, Caroline Dallarosa ainda não havia participado de nenhuma outra obra do gênero. Além da Ilusão não marca apenas o retorno da famosa às telinhas, mas também seu segundo trabalho na televisão.

Apesar de estrear no mundo das novelas há poucos anos, Caroline Dallarosa atua há bastante tempo. A jovem começou as aulas de teatro ainda na infância, quando decidiu que gostaria de ser atriz. Além disso, desde os 10 anos de idade, a garota também se dedica a carreira de modelo.

Caroline é natural de Campo Largo, no Paraná, e perdeu o pai em 2018, que era policial. A jovem já revelou que foi difícil interpretar Anjinha em Malhação, filha também de um policial, pouco depois da morte de seu pai na vida real.

Quem é Arminda em Além da Ilusão?

Arminda é a melhor amiga de Isadora, a Dorinha, personagem de Larissa Manoela na segunda fase da novela, e é filha de Constantino (Paulo Betti) e Julinha (Alexandra Richter). Ela é uma garota divertida e fútil, que sempre está pronta para ser a confidente que Isadora precisa, mas a atriz comentou pouco antes de sua estreia na novela que a dupla de amigas é completamente diferente e que o público até estranhará que elas sejam tão próximas.

Ao site oficial da novela, Caroline Dallarosa classificou Arminda como “a frente do seu tempo”. A jovem atriz também disse que teve ótimas trocas e aprendeu muito ao contracenar com Larissa Manoela, que acabou se tornando uma amiga ao longo do projeto.

Para Caroline Dallarosa, seu maior desafio na novela Além da Ilusão foi se adaptar ao estilo de época do folhetim, já que exige que os atores se portem e falem de forma diferente do que em obras contemporâneas.

Quem é o namorado de Caroline Dallarosa?

A atriz Caroline Dallarosa namora o administrador e empreendedor Solano Rodrigo, o casal está junto desde outubro de 2018. Após alguns meses de união, Caroline revelou em entrevista ao extra, em maio de 2019, que os dois se conheceram em uma festa em Curitiba, no seu estado de origem.

A atriz contou que desde o primeiro fim de semana que passaram juntos foi possível perceber que eles não se desgrudariam mais. No segundo semestre de 2021, o casal fez uma viagem ao Egito.

Após a estreia de Caroline Dallarosa na novela Além da Ilusão como Arminda, Solano compartilhou uma série de stories no Instagram e mostrou que estava assistindo o folhetim com empolgação. “Parabéns amor! O seu colosso está aqui assistindo”, escreveu.

