Elisa e Isadora: quem é quem na nova fase da novela Além da Ilusão

Elisa e Isadora são as protagonistas de Além da Ilusão. Na primeira fase, a história está centrada na mais velha. Entretanto, com a morte da personagem, a caçula se torna a personagem principal da segunda parte da novela e se apaixonará pelo ex-namorado de sua falecida irmã. Ambas são interpretadas por Larissa Manoela.

Entenda a nova fase da novela Além da Ilusão

Quem são Elisa e Isadora em Além da Ilusão?

Elisa e Isadora não são gêmeas, apesar de serem interpretadas por Larissa Manoela. Na primeira fase de Além da Ilusão, Elisa é uma jovem de 18 anos e Dora ainda é criança – aqui ela é vivida pela atriz mirim Sofia Budke.

A filha mais velha de Matias (Antonio Calloni) é o xodó do pai. Quando a banda que tocaria na festa de aniversário da jovem se atrasa, Dora sugere que Davi (Rafael Vitti) faça algumas mágicas para entreter os convidados.

Foi assim que Elisa e Davi se conheceram e se apaixonaram. Quem não gosta nada dessa aproximação é Matias, que acredita que o ilusionista só quer se aproveitar de sua filha.

O juiz fez de tudo para impedir o romance, o que levou Elisa a querer fugir com seu grande amor. Revoltado com a situação, o patriarca foi atrás do casal com uma arma, com a intenção de matar o rapaz. O tiro, porém, acabou atingindo sua própria filha por acidente e ela morreu.

Matias decide alterar os laudos da investigação e culpar Davi injustamente pelo assassinato. E assim termina a primeira fase da novela, com a morte de Elisa e a condenação do mágico, que pega 20 anos de prisão.

Nova fase da novela Além da Ilusão

Alguns espectadores ficaram em dúvida se, com a morte de Elisa, Larissa Manoela já iria sair na novela. A atriz retorna na segunda fase, mas agora como Isadora. Além da Ilusão dá um salto no calendário de dez anos e mostra a caçula em sua fase adulta.

Isadora cresce e se torna uma jovem muito parecida fisicamente com sua irmã. Devido ao trauma causado pela morte precoce de Elisa, Dora esqueceu como era o rosto da mais velha e também de Davi.

Augusta (Olivia Araujo) sempre diz a ela que, quando quiser lembrar como era sua irmã, basta Dora se olhar no espelho.

Se Elisa era romântica, Dora é o oposto. A jovem está noiva de Joaquim (Danilo Mesquita), mas não sabe que ele só está interessado em seu dinheiro. No fundo, nem ela está apaixonada de verdade pelo rapaz. Seu verdadeiro sonho é se tornar modista e aplicar todos os conhecimentos em costura que aprendeu com Heloísa (Paloma Duarte).

O caminho da personagem irá se cruzar com o de Davi novamente quando ele assumir a vaga que era de Rafael (Fabrício Belsoff) na Tecelagem Tropical, negócio da família Tapajós.

Os dois vão se apaixonar e Davi adiará os planos de provar a sua inocência para mostrar a sua amada que Joaquim não a ama de verdade.

O encontro de Davi e Isadora na segunda fase de Além da Ilusão vai ao ar no capítulo de 25 de fevereiro, sexta-feira.

