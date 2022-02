Como será o reencontro de Davi e Isadora em Além da Ilusão

Está chegando a hora de Davi (Rafael Vitti) reencontrar Isadora (Larissa Manoela) em Além da Ilusão. Nos próximos capítulos, o mágico vai conseguir escapar da cadeia depois de dez anos preso e vai assumir a vaga que era de Rafael (Fabrício Belsoff) na Tecelagem Tropical, negócio da família Tapajós.

Reencontro de Davi e Isadora em Além da Ilusão

Davi e Isadora vão se reencontrar em cenas previstas para irem ao ar na próxima sexta-feira, 25 de fevereiro. Tudo começa quando o ilusionista consegue escapar da cadeia com seus truques de mágica.

Os guardas vão notar que Davi fugiu, e para despistar a polícia, o rapaz vai entrar em um trem que tem como destino a cidade de Campos de Goytacazes, no Rio de Janeiro, cidade onde a família de Elisa e Isadora mora.

Entretanto, no meio do percurso, o veículo sofrerá um acidente e um dos passageiros, chamado Rafael, vai morrer. Davi sobrevive, mas acorda machucado e com muitas dores. Para despistar os policiais, o mágico roubará a identidade do falecido, sem saber que ele estava indo trabalhar na Tecelagem Tropical, fábrica que pertence a Violeta (Malu Galli), mãe de Isadora.

Devido do acidente, Violeta e Eugênio (Malu Galli) vão decidir ir buscar o novo funcionário. Quando Davi chega na casa dos Tapajós, Matias (Antonio Calloni) vê o rapaz, mas não o reconhece.

A única que se lembrará do rapaz e levará um susto quando o vê é Augusta (Olivia Araujo), que aproveita para pedir desculpas por não tê-lo ajudado durante o julgamento.

Em seguida, Davi ficará desesperado ao saber que Isadora vai chegar em casa em breve. Ele decide tentar fugir de cavalo no meio da noite, mas acabará parando diante da caçula e ficará chocado com a semelhança entre ela e Elisa.

O cavalo se assusta e derruba o mágico no chão. A filha de Matias ajudará o rapaz a se levantar, sem saber que ele é o Davi que ela conheceu há dez anos atrás – devido ao trauma causado pela morte da irmã, ela se esqueceu de como era o rosto do personagem de Rafael Vitti.

Aos poucos, eles vão começam a se aproximar. Davi passará a ajudar Isadora em suas tarefas na Tecelagem, o que vai despertar o ciúmes de Joaquim (Danilo Mesquita), noivo da garota.

No capítulo de 2 março, Davi irá confessar para Augusta que está apaixonado por Dora.

Na fase da novela Além da Ilusão

A nova fase da novela Além da Ilusão começou no último sábado (19). Agora, Isadora cresceu e já está adulta. Ela está noiva de Joaquim, sem saber que o rapaz só está interessado em herdar o negócio de sua família.

Ele, inclusive, atrapalha o trabalho de Dorinha na Tecelagem Tropical, quando a garota é nomeada para ser gerente de vendas no negócio de sua família.

O sonho da protagonista é se tornar modista – ela tem um ótimo relacionamento com a tia Heloísa (Paloma Duarte), que a ensinou tudo sobre costura.

Por não estar apaixonada por Joaquim, Dora não dá a mínima para o casamento. Ela vai se apaixonar verdadeiramente por Davi, o que despertará a fúria do filho de Úrsula (Bárbara Paz).

Na segunda fase do folhetim escrito por Alessandra Poggi, Larissa Manoela assume o papel de Isadora, interpretada pela atriz mirim Sofia Budke na primeira parte da história.

