Casamento de Jacó e Raquel: o que aconteceu com o casal na Bíblia

A novela A Bíblia exibe cenas da reprise de Gênesis e, na trama, Jacó estava prestes a ganhar Raquel como esposa, mas foi enganado pelo pai da moça, Labão, e acabou com Lia. Porém, no futuro, o casamento de Jacó e Raquel finalmente acontecerá. O que diz a Bíblia? Será que a ficção adaptou a história do casal ao pé da letra?

Casamento de Jacó e Raquel na Bíblia

De acordo com a Bíblia, Jacó e Raquel se conheceram quando o rapaz visitou a casa de Labão, seu tio. A paixão foi instantânea para a dupla e Jacó pediu para se casar com a moça, que era a filha mais nova do irmão de sua mãe, Rebeca.

O pai de Raquel concordou que se Jacó trabalhasse para ele durante sete anos, o casamento poderia acontecer. O filho de Isaque e Rebeca cumpriu o acordo, mas ao final dos sete anos foi enganado por Labão, que deu Lia, sua filha mais velha, no lugar de Raquel. Bêbado na noite de núpcias, Jacó não percebeu a troca no dia do casamento, e só descobriu que não se deitou com Raquel no dia seguinte.

Ao confrontar o sogro, Labão se explicou: “não se faz assim no nosso lugar, que a menor se dê antes da primogênita”. O homem então ofereceu um novo acordo, mais sete anos de trabalho de Jacó e então ele poderia ter Raquel.

Apaixonado por Raquel e não Lia, Jacó aceitou o trato. Desta vez, ao final dos sete anos de serviço, Jacó conseguiu se casar com Raquel. Marido das duas, Jacó amou mais Raquel do que Lia durante sua vida, de acordo com a Bíblia.

Raquel tinha problemas para engravidar e passou anos frustrada com o assunto, ela chegou a dar sua serva Bila para o esposo, para ele que tivesse filhos com ela. Já Lia teve muitos filhos com Jacó, no total foram 7. Depois de muitos anos de casamento com Jacó, Raquel finalmente conseguiu engravidar.

A mulher então deu a luz a José, que se tornou o filho favorito de Jacó, o que despertou a inveja dos demais herdeiros do patriarca. Anos depois, ela engravidou novamente e teve Benjamin – A Bíblia Almeida Corrida Fiel versão online foi consultada.

Jacó e Raquel na novela

O casamento de Jacó e Raquel aconteceu da mesma forma na produção da Record, ou seja, ele ficou com a irmã errada por causa do plano de Labão e precisou trabalhar mais 7 anos para conseguir a mão de Raquel. No entanto, uma coisa difere na forma que a história foi abordada no folhetim, o tom que foi usado para contar a história.

Parte do público que acompanhou a novela bíblica apontou que a forma que a rivalidade das irmãs foi abordada no folhetim colocou Raquel como uma vilã. Enquanto isso, a personagem de Michelle Batista foi mostrada de forma mais doce e correta que a irmã mais nova, que se mostra ambiciosa e ardilosa na obra da Record.

Ao falar da história dos casamentos de Jacó com Lia e Raquel, o blog de Gênesis – criado pela emissora para discorrer sobre a novela – diz que na Bíblia Raquel não era vilã, no entanto não era a escolha do soberano para o rapaz. O site oficial da produção diz que Lia foi mais abençoada, por ser a escolha certa: “[Raquel] não era a escolhida de Deus, e sim de Jacó. Por isso, vemos o quanto o rapaz, que tinha tudo para ser uma benção, sofre até sua velhice”.

Morte de Raquel

Raquel morreu no parto de seu segundo filho, Benjamin. A bíblia não revela qual a idade da mulher na época. O que consta nas escrituras é o local em que a esposa de Jacó foi sepultada: “a caminho de Efrata, que é Belém”. Segundo a Bíblia, Jacó colocou uma coluna na sepultura da esposa e partiu para além de Migdal Eder.

Já Jacó morreu no Egito, depois que morou anos na terra do faraó por causa de seu outro filho do casamento com Raquel, José, que após ser vendido como escravo pelos irmãos, acabou se tornando governador do Egito. Jacó viveu durante 17 anos no Egito e faleceu aos 147 anos de idade. Apesar de morrer no Egito, Jacó foi sepultado pelos filhos na terra de Canaã, na cova do campo de Macpela.

Leia também

Conheça todos os filhos de Jacó