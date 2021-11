Casamento Princesa Isabel: herdeira vai enfrentar batalha pessoal

O casamento da princesa Isabel (Giulia Gayoso) e Gastão (Daniel Torres) finalmente aconteceu em Nos Tempos do Imperador. A herdeira mal se uniu ao nobre e já começou a sonhar em tem filhos. Porém, a filha mais velha de Dom Pedro II (Selton Mello) vai enfrentar dificuldades para conceber uma criança, assim como aconteceu na vida real.

O que vai acontecer depois do casamento da Princesa Isabel?

A herdeira ainda não sabe, mas Cândida (Dani Ornellas) já havia feito uma previsão que a princesa teria problemas para engravidar. Passados dois meses desde a união com o Conde D’Eu, a jovem começará a questionar sua fertilidade. As informações são do Notícias da TV.

Enquanto Leopoldina (Bruna Griphao) se prepara para o seu casamento, as duas irmãs vão começar a falar sobre gravidez. “Não vejo a hora de encomendar um vestido bem largo aqui na barriga”, dirá Isabel.

“Você acha que está grávida?”, questionará Dina. “Ainda não. Mas quero tanto! Já se passaram dois meses… Queria ter engravidado na noite de núpcias”, responderá a nobre. “E se eu não puder ter filhos?”

Isabel dirá que seu maior sonho é ser mãe e que não vê a hora de dar um herdeiro ao marido.

O que aconteceu na vida real?

Isabel demorou dez anos para conseguir engravidar da primeira filha. Apesar de ser uma pessoa saudável, a herdeira precisou se submeter a diversos tratamentos para estimular os ovários e até chegou até a ir para Europa em busca de um médico que a ajudasse a conceber.

Em 1874, a princesa finalmente engravidou pela primeira vez, mas a criança nasceu morta, o que deixou a família devastada. Após horas de um parto muito complicado, Luísa Vitória de Orléans e Bragança não sobreviveu.

Porém, pouco tempo depois, ela engravidou de Pedro de Alcântara Orléans e Bragança, nascido em 1975. Nos anos seguintes, o casal teve mais dois filhos: Luís de Orléans e Bragança, que nasceu em 1889, e Antônio Gastão de Orléans e Bragança, que veio ao mundo em 1881.

