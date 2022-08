Casos de Família acabou? Relembre 10 momentos icônicos

Christina Rocha está à frente do Casos de Família desde 2004 - Foto: Reprodução/SBT

Programa apresentado por Christina Rocha sai do ar neste ano, mas pode retornar em 2023

O SBT comunicou, em 23 de agosto de 2022, que o Casos de Família acabou, ao menos por enquanto. A atração sairá do ar a partir de 7 de setembro, após mais de 18 anos na grade da emissora. O canal anunciou que as gravações serão paralisadas ainda nesta semana e que o horário será ocupado por novelas, mas informou que há a possibilidade de uma retomada do programa em 2023. A apresentadora Christina Rocha segue como contratada da casa.

Enquanto o Casos de Família acabou temporariamente, o DCI preparou uma lista com dez momentos marcantes do programa que repercutiram na web e renderam memes.

Casos de Família – Meme do Sweet Dreams bombou na web

Um dos maiores memes da história do Casos de Família certamente é o de Gabriel Lyons. O garoto participou do programa em 4 de março de 2015, com o tema “Sou gay, não gripe para te contaminar!”, e viralizou ao dançar Sweet Dreams no palco da atração.

O vídeo deu origem a dezenas de memes ao som da música e chegou até o ator Will Smith, que publicou um vídeo em que dança e é comparado ao brasileiro. Tamanha repercussão fez com que Lyons voltasse ao programa em 2018 para dançar até o chão. O programa ganhou o tema “Se o seu rebolado chegou a Hollywood, aguarde, querida! O meu vai chegar até Marte!”

“Eu só bebo em duas ocasiões, quando é meu aniversário e quando não é!”

A cervejinha do final de semana vai muito além para um dos casais do Casos de Família. Um dos temas que mais repercutiu foi “eu só bebo em duas ocasiões, quando é meu aniversário e quando não é!” sobre um rapaz que bebe o tempo inteiro, até mesmo no trabalho. Apesar do tema ter chamado atenção público, o caso é sério já que o rapaz fica agressivo quando consome álcool.

DR termina em pegação no palco do Casos de Família

Já pensou ir até o Casos de Família para tentar se reconciliar com seu conjugue e terminar beijando outra pessoa? Foi exatamente isso que aconteceu em agosto de 2013. A DR entre o casal começou a ficar tensa no palco do programa e o rapaz simplesmente levantou e beijou outra garota da plateia.

Como dizem que chumbo trocado não dói, a namorada também fez o mesmo, rendendo uma confusão no palco do programa.

Participante bate em pessoa da plateia: Casos de Família acabou?

Mais um caso em que a plateia se envolveu até demais. Em setembro de 2014, a apresentadora Cristina Rocha chamou uma jovem que assistia ao programa para comentar um caso de infidelidade. A garota não perdeu a chance de provocar a mulher traída e questionou se ela não tinha “vergonha de ser corna”.

Irritada com a pergunta, a convidada se levantou e foi até a garota para uma discussão cara a cara, que resultou em um tapa na jovem que estava na plateia.

“Sou viciada em seduzir”

Outro meme do Casos de Família é o tema “sou viciada em seduzir” que vira e mexe ressurge no Twitter. Em janeiro de 2013, duas amigas foram ao palco pois uma não aguentava mais ver a quantidade de homens que a outra conquistava. “Eu sou bonita, eu posso escolher quem eu quero”, se gabava garota, gerando diversas reações na plateia.

Convidada é expulsa do estúdio

Já teve convidada que tirou até mesmo Cristina Rocha do sério. Em maio de 2020, uma das participantes foi ao programa dizer que tinha vergonha do emprego da mãe, que era empregada doméstica, e gerou revolta na apresentadora.

“Por que você não estuda e não trabalha pra tirar sua mãe da faxina?”, questionou Rocha. A discussão ficou calorosa e a apresentadora ordenou que os seguranças retirassem a convidada do palco, que se recusou a ir embora e teve que ser carregada por eles.

Homem pede sobrinha em namoro na frente da esposa

Mais um casamento que chegou ao fim no palco do Casos de Família! Em fevereiro de 2022, um rapaz se queixou de que não estava mais feliz em sua relação e foi até o programa para tentar resolver a situação – ou pedir o divórcio. Além de anunciar a separação, ele ainda pediu a sobrinha de sua esposa em namoro na frente dela.

O pedido inusitado gerou uma agressão entre as duas mulheres, que precisaram ser separadas pelos seguranças.

Convidado tenta jogar sapato em pessoa da plateia: Casos de Família acabou?

A opinião da plateia sempre rende, ao menos, mais um desentendimento. Um homem foi dar sua visão sobre o relacionamento do casal que estava no palco e acabou entrando em uma briga feia com o convidado, que tirou o sapato para jogar em sua direção.

Homem beija namorada de amigo e caso termina em briga no palco

Dois amigos haitianos se desentenderam por gostarem da mesma mulher. No palco do Casos de Família, um deles ‘roubou’ um beijo da moça, que era namorada do outro, o que resultou em agressão física durante o programa. Mais uma vez, sobrou para os seguranças.

DR termina em pedido de casamento e arremesso de sapato : Casos de Família acabou?

Triângulo amoroso no Casos de Família: Branca, uma das convidadas, não aceita que seu marido escolheu ficar com a sua irmã. A jovem jura que vai conseguir reconquistá-lo, enquanto ele diz em alto e bom som que não quer mais saber dela. O rapaz ainda aproveita para pedir a irmã dela em casamento, o que resulta em uma briga entre as duas, que arremessam seus sapatos uma na outra.

