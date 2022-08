Onde foi gravada a novela Esmeralda do SBT

Marco das telinhas do SBT entre 2004 e 2005, e agora em reprise no canal de Silvio Santos, Esmeralda apresentava uma personagem cega que se apaixonava por José Armando (Cláudio Lins), um rapaz da alta sociedade. No passado, os dois foram trocados por suas famílias após o parto e o destino acaba os unindo novamente anos depois. Remake de produções estrangeiras, São Paulo foi o estado onde foi gravada a novela Esmeralda do Brasil.

Onde foi gravada a novela Esmeralda de 2004?

Os lugares selecionados pelo SBT para ser onde foi gravada a novela Esmeralda foram a serra da Cantareira, Jundiaí e Itatiba, todos localizados em São Paulo.

Da serra da Cantareira, foram feitas imagens áreas para serem usadas ao longo da novela. Esse local conta com picos de altitude de até 1.200 metros, de acordo com a Folha de São Paulo, e se espalha entre algumas cidades paulistas, como Guarulhos, Mairiporã e Caieiras. Por lá, existe o Parque Estadual da Cantareira, que é uma Unidade de Conservação de Proteção com cerca de 8 mil hectares que abriga uma das maiores florestas urbanas do mundo.

Em Itatiba, quem serviu de cenário para ser onde foi gravada a novela Esmeralda foi o Hotel Fazenda Dona Carolina, localizado na Rodovia Alkindar Monteiro Junqueira. O espaço foi construído em 1872 por Dona Carolina e José Alves Cardoso, seu marido. O local foi uma importante produtora de café e se chamava Fazenda Jaboticabal até 1919, ano em que faleceu Dona Carolina. Daí em diante, a fazenda foi rebatizada em homenagem a proprietária.

Já em Jundiaí, foram realizadas imagens em fazendas da cidade, mas os nomes dos estabelecimentos não foram revelados.

Você sabia? Esmeralda é remake de produções latinas

Esmeralda é remake de uma produção venezuelana que foi ao ar em 1970, criada por Delia Fiallo. Mais tarde, em 1997, o folhetim ganhou uma nova versão, desta vez no México. Foi só em 2004 que Esmeralda foi produzida pelo SBT e se tornou a terceira versão da história.

A versão mais antiga da novela, de 1970 da Venezuela, foi estrelada pela atriz Lupita Ferrer. Hoje, a famosa está com 74 anos de idade e continua na ativa. Em 2022, ela atuou em Amores que engañan, como a personagem Mamá Diana. Seu par romântico na trama foi vivido por José Bardina, ator espanhol naturalizado venezuelano que morreu em dezembro de 2009, aos 70 anos de idade.

Já a versão de 1997, do México, é uma das que mais fez barulho, por ser protagonizada pelo galã Fernando Colunga, conhecido por obras como Maria do Bairro e A Usurpadora. Atualmente, o ator está com 56 anos e atuou em 2022 em El Conde. Nesta produção, quem interpretou Esmeralda foi Leticia Calderón, que hoje tem 54 anos e nos últimos tempos atuou em Império de mentiras (2020 – 2021).

+Fernando Colunga: veja como está hoje em dia o ator que fez Carlos Daniel em A Usurpadora

Por onde anda a atriz Bianca Castanho

Bianca Castanho foi a protagonista da versão do SBT de Esmeralda. A atriz tinha 25 na época e estava em sua sexta novela. Até então, ela havia atuado em Uga UGa (2000), Terra Nostra (1999 – 2000), Malhação (2001 – 2002), O Beijo do Vampiro (2002) e Canavial das Paixões (2003).

Hoje, a famosa está com 43 anos de idade e é casada com o empresário Henry Canfield desde 2009. A dupla tem uma filha, Cecilia, de 10 anos de idade. A família mora atualmente em Miami, nos Estados Unidos.

Por lá, a atriz se dedica a trabalhos de dublagem. Seus últimos projetos no Brasil foram o programa Pequenos Campeões em 2015, no SBT, e as novelas Rei Davi (2012), Promessas de Amor (2009) e Amor e Intrigas (2007 – 2008), da Record. Seu último folhetim no SBT foi Cristal (2006), em que atuou logo após trabalhar em Esmeralda.

Leia também

Lucinha Lins hoje: por onde anda a atriz que fez Branca em Esmeralda