Quando estreia Mar do Sertão, próxima novela das 6

Agosto é quando estreia Mar do Sertão, novela das seis que irá substituir Além da Ilusão. O folhetim será protagonizado por Renato Góes, Sérgio Guizé e Isadora Cruz, nos papéis de Tertulinho, Zé Paulino e Candoca, respectivamente, e se passa no sertão nordestino.

Quando estreia Mar do Sertão na Globo e em qual horário?

Quando estreia Mar do Sertão? A trama estreia em 22 de agosto, na faixa das 18h, de acordo com o colunista Flávio Ricco, do R7. A data ainda não foi confirmada oficialmente pela emissora, mas deve ser anunciada nas próximas semanas.

O folhetim é de autoria de Mário Teixeira, que também escreveu Passaporte para Liberdade (2021), O Tempo não Para (2018), Liberdade, Liberdade (2016) e I Love Paraisópolis (2015). A direção artística é de Allan Fiterman.

No começo da novela, segundo a sinopse divulgada pelo Gshow, Zé Paulino (Sérgio Guizé) e Candoca (Isadora Cruz) estão noivos. Bem no dia em que o casamento está marcado, o rapaz recebe uma ordem do coronel Tertúlio (José de Abreu) para levar um cavalo até outra cidade.

É quando Tertulinho (Renato Góes) retorna para Canta Pedra, cidade fictícia onde se passa a novela, e se encanta por Candoca. No entanto, seu pai pede que ele acompanhe Zé Paulino na viagem – uma chuva forte cai durante o trajeto e o noivo da protagonista é dado como morto, enquanto Tertulinho sobrevive.

Zé Paulino só retorna para Canta Pedra dez anos depois deixando todos chocados, principalmente Candoca que se entregou a outro homem depois da “morte” de seu antigo noivo.

Além dos três protagonistas, outros personagens são importantes para a história. Há Timbó, interpretado por Enrique Diaz, um sobrevivente da seca e da vida agreste. Ele é grande amigo de Zé Paulinho e fica impactado quando o rapaz retorna depois de dez anos.

Suzy Lopes interpreta a fofoqueira Cira, moradora de Canta Pedra; Debora Bloch interpreta Deodora, mãe de Tertulinho; Welder Rodrigues vive o prefeito Sabá Bodó; Mariana Sena e Theresa Fonseca são Lorena e Labibe, amigas inseparáveis de Candoca.

E mais: como a novela é ambientada no nordeste, grande parte do elenco é nordestino, incluindo os protagonistas Renato Góes e Isadora Cruz.

Caio Blat, José Dumont, Quitéria Kelly, Thardelly Lima, Michel Gomes, Nanego Lira e Wilson Rabelo são outros nomes que estão no elenco.

“O público pode esperar uma novela espirituosa, com boa dose de leveza e humor. Conhecemos o sertão semiárido, e falaremos dele, mas queremos dar espaço também para a natureza verde, a cultura e a arquitetura com muitas cores dessa região”, pontua o diretor Allan Fiterman.

Onde a novela está sendo gravada?

O público pode esperar paisagens exuberantes em Mar do Sertão, como é possível ver nas primeiras fotos divulgadas da trama.

Algumas cenas do folhetim estão sendo gravadas no interior do nordeste brasileiro. Uma das locações é o Vale do Catimbau, em Pernambuco, o segundo maior parque arqueológico do Brasil. Com mais de 62.300 hectares de extensão, abriga aproximadamente 2.000 cavernas e 28 cavernas-cemitério, e é uma das últimas áreas da caatinga que ainda está preservada no Brasil. Já a cidade fictícia de Canta Pedra está sendo gravada em Piranhas, no Alagoas, um município de 25 mil habitantes.

Mais de 60 profissionais, incluindo atores e equipes, se deslocarem até o nordeste para gravar as cenas. O restante da novela será rodada nos estúdios Globo, no Rio de Janeiro.

Enquanto isso, o público segue acompanhando Além da Ilusão, que entra na reta final e termina em 19 de agosto. Pantanal permanece no ar até outubro, quando será substituída por Travessia, de Gloria Perez. Já Cara e Coragem deve permanecer na grade da emissora até o começo de 2023, dando espaço para Vai na Fé.

