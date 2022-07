Quando Halley descobre que é filho de Donatela; relembre

Quem acompanha A Favorita no Vale a Pena Ver de Novo e recorda os acontecimentos que marcaram as telinhas lá em 2008-2009, sabe que Halley é na verdade Matheus, o filho perdido da personagem de Claudia Raia. Porém, o que todo mundo quer saber agora é quando Halley descobre que é filho de Donatela, para poder assistir novamente a esta grande revelação da trama de João Emanuel Carneiro.

Quando Halley descobre que é filho de Donatela na novela A Favorita?

É no capítulo 152 da exibição original quando Halley descobre que é filho de Donatela e Marcelo na novela A Favorita. Por isso, será necessário esperar bastante para assistir a cena em que o rapaz é atingido pela verdade na reprise do Vale a Pena Ver de Novo, pois o folhetim está há pouco mais de um mês no ar.

Para quem não lembra quando Halley descobre que é filho de Donatela, tudo acontece por causa de Manu (Emanuelle Araújo). A jovem é uma das garotas de programa da agência de Cilene, mãe de Halley, e descobre tudo porque coloca as mãos em uma carta de confissão da cafetina.

A moça então vai até Halley e revela para o rapaz que ele é filho de Donatela e foi sequestrado por Silveirinha (Ary Fontoura) quando tinha apenas seis meses de vida. O personagem de Cauã Reymond não acredita de imediato e pede para ver a tal carta, mas a prostituta não tem mais o conteúdo em mãos. Porém, ela revela detalhe por detalhe da carta e o rapaz acabando acreditando de uma vez.

Quando descobre que é filho de Donatela, Halley se desespera e de imediato termina o relacionamento com Lara (Mariana Ximenes), que é filha de Marcelo com Flora, e sendo assim sua irmã. Até este ponto da história, os personagens não sabiam que Flora havia mentido sobre a paternidade da Lara e que na verdade eles não eram irmãos.

Na confissão de Cilene, a cafetina explica que não sabia que Halley era Matheus Fontini e que pensou que a criança era um sobrinho abandonado de Silveirinha, por isso o aceitou. Para quem não recorda dos capítulos que foram ao ar entre 2008 e 2009, Silveirinha sequestrou Matheus, pois pediria um resgate pelo menino. No entanto, viu o quanto Cilene se afeiçoou a criança e resolveu deixar o bebê com ela. O ex-empresário mentiu e disse que a criança era órfão.

E como é que Donatela descobre tudo?

Donatela fica a par da carta de Cilene antes de Halley e descobre que o rapaz é seu filho capítulos antes, o de número 137 da exibição original. Manu entrega a carta de Cilene nas mãos de Zé Bob, que a leva até Donatela. Depois que a ex-parceira de música de Flora lê a confissão da cafetina, se emociona ao descobrir que seu filho Matheus estava perto dela esse tempo todo.

Halley e Lara ficam juntos no final de A Favorita?

É descoberto ao longo da novela que Flora mentiu e que Lara não é filha de Marcelo. A garota é na verdade herdeira de Dodi e não divide nenhum laço sanguíneo com a família Fontini. Assim, ela e Halley não são irmãos e ficam livres para conquistarem um final feliz juntos.

Os dois terminam juntos e Halley se torna o novo herdeiro do império de papel e celulose da família rica. O ex-namorado de Lara, Cassiano (Thiago Rodrigues), com quem Lara viveu altos e baixos, termina o folhetim com um novo amor, Alícia (Taís Araújo).

