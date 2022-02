Cintia Dicker novela: conheça os trabalhos da esposa de Pedro Scooby

O vídeo do anjo desta semana do Big Brother Brasil mostrou um rosto afastado das telinhas há algum tempo, o da modelo e atriz Cintia Dicker (35), que é casada com o surfista Pedro Scobby, atualmente participante da edição. A famosa já esteve em produções da Globo e soma alguns trabalhos na frente das câmeras, a última vez que Cintia Dicker esteve em uma novela foi em 2017.

Qual novela Cintia Dicker fez?

A modelo e atriz Cintia Dicker atuou em duas novelas da TV Globo, Meu Pedacinho de Chão em 2014, e Pega Pega em 2017. A gaúcha de 35 anos de idade também fez uma participação especial na novela Belíssima em 2005, mas o momento não passou de uma pequena ponta. Ela apareceu no folhetim como uma modelo e não chegou a ganhar um nome de personagem.

Nas novelas Meu Pedacinho de Chão e Pega Pega, a participação de Cintia Dicker foi bem maior. Na produção de 2014, a famosa interpretou a personagem Milita e esteve presente em todos os capítulos da produção, que foram ao ar de abril a agosto daquele ano. A trama era de Benedito Ruy Barbosa e mostrava a desavença de Epaminondas Napoleão (Osmar Prado) e Pedro Falcão (Rodrigo Lombardi), dois homens totalmente diferentes, um avesso ao progresso e outro adepto da modernidade.

Já em Pega Pega, Cintia Dicker atuou em 6 capítulos da novela. Ela interpretou Ulla Berg, uma modelo norueguesa famosa e meio desequilibrada que aparece e balança o casamento de Athaíde (Reginaldo Faria). A trama principal desta novela, escrita por Claudia Souto, gira em torno do roubo do Carioca Palace.

Carreira

Cintia foi descoberta por um olheiro aos 16 anos de idade, ela passeava por um shopping em Novo Hamburgo (RS) quando foi convidada para fazer um teste de modelo em São Paulo. Ela passou e desde então a famosa tem feito sucesso nas passarelas e capas de revista.

Com um portfolio com projetos nacionais e internacionais, Cintia já trabalhou com as marcas Dolce & Gabana, Victoria´s Secret, L’Oréal, Moschino, entre outras.

Em 2005, fez uma participação na novela Belíssima, mas Cintia Dicker realmente estreou como atriz quando esteve em Meu Pedacinho de Chão, seu trabalho mais marcante da televisão até hoje. Em 2022, a atriz vai lançar Amo-te Imenso, obra em pós produção ainda sem previsão exata de estreia.

Casamento de Cintia e Pedro Scooby

Cintia Dicker e Pedro Scooby começaram a se relacionar em 2019, no ano seguinte eles se mudaram juntos para Portugal, para o surfista poder ficar mais perto dos filhos e em 2021 realmente oficializar a união. Os dois assinaram os papéis do casamento no civil em abril do ano passado e ainda vivem na Europa.

Recentemente, depois que o marido venceu a prova do anjo no BBB 22, ao lado de Paulo André, a modelo enviou um vídeo para o marido. Ela comentou sobre a saudade que tem sentido e tranquilizou o surfista ao dizer que os filhos do famoso estão bem, apesar de não aparecerem no vídeo.

Cintia Dicker já foi noiva do empresário Rico Mansur e Scooby namorou Anitta e foi casado com Luana Piovani.

Quem é a mãe dos filhos de Pedro Scooby

Cintia Dicker e Scobby não tiveram filhos até agora, os três herdeiros do surfista, Dom, Liz e Bem, são fruto do primeiro casamento do famoso, com Piovani. Os dois dividem os cuidados das crianças e agora que Scooby está confinado no BBB, a divisão das tarefas está sendo feita entre Luana e Cintia.

Luana Piovani compartilhou nos stories do Instagram que não permitiu que os filhos gravassem vídeos para o almoço do anjo do pai, pois era necessário assinar um contrato de imagem com a Rede Globo que a desagradou. “A autorização era praticamente vitalícia, para mais umas cinco vidas e utilização de imagem mesmo se o Pedro saísse. E aí gente, nunca me submeti a grande empresa, não é verdade? Não vou agora submeter meus filhos. Estou fazendo o meu papel de mãe”, comentou.

Leia também

BBB 22: Qual novela Tiago Abravanel fez na Globo?