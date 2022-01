Ator está no elenco de famosos da nova temporada do BBB.

Tiago Abravanel novela Globo: no que o brother do BBB 22 já atuou

Agora no camarote do BBB 22, Tiago Abravanel, 34 anos, é mais conhecido por ser da família de Silvio Santos, no entanto, a carreira do famoso vai além de trabalhos apenas no SBT. Você sabia que Tiago Abravanel fez novela na Globo? O artista esteve em mais de uma produção da emissora.

Qual novela Tiago Abravanel fez na Globo?

Tiago Abravanel atuou em duas novelas da Globo, Salve Jorge e Joia Rara. Em ambas as produções, ele participou do elenco fixo. Salve Jorge ficou no ar de outubro de 2012 a maio de 2013 e foi escrita por por Gloria Perez, autora de outras obras famosas do canal como O Clone e América. Já Joia Rara foi lançada em setembro de 2013 e ficou nas telinhas até abril de 2014, a autoria foi de Duca Rachid e Thelma Guedes.

Na novela de Gloria Perez da TV Globo, Tiago Abravanel interpretou Demir. Ele era filho de Esma (Elizângela) e Kemal (Ernani Moraes) e trabalhava como um vendedor do Grand Bazaar. O personagem era esperto e conhecia todos os truques que um comerciante precisava ter.

Em Joia Rara, Tiago Abravanel interpretou na novela da Globo o personagem Odilon. Ele era um “malandro boa-praça” que se transformava em um cantor de rádio admirado por muitas mulheres.

Além destas novelas, na TV Globo Tiago Abravavel também atuou na série Chapa Quente (2015 – 2016), além de participar como convidado de programas como Altas Horas, Amor & Sexo, Programa do Jô, Encontro com Fátima Bernardes, Domingão do Faustão em que esteve no Dança dos Famosos, entre outros.

Novela de Tiago Abravanel no SBT

Antes de atuar em uma novela da TV Globo, Tiago Abravanel já havia participado de um folhetim no canal de Silvio Santos, a produção Amor e Revolução, em 2011. Seu personagem na novela se chamava Davi e era um guerrilheiro, este trabalho marcou a primeira aparição do ator nas telinhas, antes disso ele havia atuado apenas em uma série no Youtube e um curta-metragem.

Depois da novela Amor e Revolução, Tiago Abravanel partiu para o teatro e interpretou o cantor Tim Maia no musical Tim Maia – Vale Tudo. Este foi um de seus trabalhos mais famosos.

Tiago Abravanel é filho ou neto do Silvio Santos?

Tiago Abravanel é neto de Silvio Santos, para quem não sabe. Ele filho é Cintia Abravanel, filha mais velha de Silvio, fruto do primeiro casamento do empresário, com Maria Aparecida Vieira. Muita gente confunde o parentesco do ator com o dono do SBT e com a participação do famoso no BBB 22, questionamentos sobre o assunto surgiram aos montes na internet.

A mãe de Tiago é artista plástica e tem 58 anos de idade. O pai dele se chama Paulo Cesar Corte Gomes e é empresário.

