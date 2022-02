Quem ganhou a prova do anjo BBB 22 hoje: PA e Scooby

Quem ganhou a prova do anjo do BBB 22? Disputa foi em dupla - Foto: Reprodução/Rede Globoplay

Veja como foi e quem ganhou a Prova do Anjo. Vencedores tem o poder de imunizar um participante na formação do próximo paredão.

Os participantes do maior reality da TV se reuniram para disputar mais uma dinâmica valendo benefícios no programa. Veja quem ganhou a Prova do Anjo no BBB 22 e poderá imunizar um participante na próxima formação de paredão, marcada para domingo, 13 de fevereiro.

Quem ganhou a Prova do Anjo no BBB 22

Quem ganhou a Prova do Anjo no BBB 22? Paulo André e Pedro Scooby venceram e herdaram o colar de anjo na semana. A dinâmica foi transmitida no Globoplay na tarde deste sábado, 12 de fevereiro, e definiu um cargo importante para a formação do paredão do próximo domingo, 13 de fevereiro.

Além de ocuparem a posição do 4º anjo da edição, os vencedores da prova também ganharam a responsabilidade de imunizar um participante na formação do paredão. Além disso, eles terão que definir, em consenso, quem entre eles estará imune durante a votação da casa. É o anjo quem decide, também, os participantes que sofrerão o Castigo do Monstro.

Quem está no Castigo do Monstro

Nesta semana, os participantes escolhidos para cumprir o castigo foram Lucas, Linn da Quebrada e Natália. Eles terão que ir até o gramado ao sinal do monstro e ficar em um estúdio fotográfico até o final da música do castigo. Intitulado “Monstro câmera e rolo de filme”, dois participantes ficam vestidos de rolo de filme enquanto o outro se caracteriza como câmera.

Depois de conversarem sobre a escolha, Paulo André e Scooby definiram que as mulheres seriam os rolos de filme e Lucas seria o câmera.

Como foi a Prova do Anjo?

Desta vez, a dinâmica valendo o colar de anjo aconteceu no jardim da casa, os participantes se dividiram em duplas para poderem realizar a disputa. Não houve sorteio para eliminar participantes e assim ninguém ficou de fora esta semana, apenas Jade Picon, que por ser líder não participa.

O objetivo da prova do anjo do BBB 22 deste sábado era tirar uma bolinha vermelha de um recipiente no menor tempo possível. Cada dupla ficava de uma lado do gramado, separados por um muro. Um buscava água em um cone e corria até o colega, que pegava a água com seu próprio cone e então levava até um cilindro. Depois que o cilindro estava cheio de água, era necessário tirar a bolinha vermelha e correr até o botão que finalizava o tempo da dupla.

A disputa contou com duas baterias e uma final. Nas primeiras baterias, quatro duplas brigaram pelos dois melhores tempos, os primeiros lugares então avançavam para a final. Se classificaram para o final da prova Douglas e Natália, Brunna e Eliezer, Pedro Scooby e Paulo André e Arthur e Tiago.

Paulo André e Pedro Scooby foram eleitos como quem ganhou a Prova do Anjo no BBB 22 ao derrotar os competidores e conquistar o melhor desempenho na dinâmica. Além do colar de imunidade, eles também ganharam R$ 10 mil cada e 10 anos de assinatura da Globoplay.

As duplas da disputa foram:

Lucas e Eslovênia – 1

Eliezer e Brunna Gonçalves – 2

Maria e Vinicius – 3

Douglas Silva e Natália 4

Bárbara e Laís – 5

Jessilane e Linn da Quebrada – 6

Arthur Aguiar e Tiago Abravanel – 7

Paulo André e Pedro Scooby – 8

Formação do paredão será, ao vivo, no domingo (13)

Depois de ser anunciado quem ganhou a Prova do Anjo no BBB 22, o anjo da semana definirá quem estará imune na formação do quarto paredão do reality. A votação entre os participantes está marcada para o próximo domingo, às 23h10 (horário de Brasília), depois do Fantástico. Desta vez, assim como nas formações anteriores, quatro participantes vão para o paredão, mas apenas 3 deles vão protagonizar a enquete do BBB 22 pela eliminação.

O paredão será formado assim:

A dupla que ganhou a prova do anjo imuniza alguém;

A dupla que ganhou a prova do anjo precisa decidir quem entre eles vai ficar imune;

O líder indica alguém;

A casa vota de forma secreta no confessionário;

Tanto o indicado do líder quanto o mais votado da casa ganham o direito do contragolpe;

O mais votado da casa e os dois alvos do contragolpe realizam a prova bate e volta e alguém escapa do paredão;

Para assistir a formação de paredão deste domingo, existem duas opções oficiais: na TV e na Internet. Na TV, basta sintonizar no canal aberto da emissora e acompanhar a reunião dos participantes.

Na Internet, é preciso de uma assinatura no GloboPlay. O serviço de streaming oficial da Rede Globo conta com planos a partir de R$ 24,90 e oferece dois formatos de transmissão: o sinal da TV aberta e, em um jeito mais completo, os sinais exclusivos das câmeras espalhadas na casa, estilo Pay-Per-View.

Veja a programação da semana no BBB 22:

Sábado (12/2): Prova do Anjo.

Domingo (13/2): Formação do Paredão + Resultado da enquete da Casa de Vidro.

Segunda-Feira (14/2): Jogo da Discórdia.

Terça-Feira (15/2): Noite de Eliminação.

Quarta-Feira (16/2): Festa do Líder.

Quinta-Feira (17/2): Prova do Líder.

Sexta-Feira (18/2): Festa com Show Ao Vivo

