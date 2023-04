Programa de Luciano Huck terá duas vencedores do Big Brother Brasil.

Com Amanda e Juliette, que horas começa o Domingão hoje?

O Domingão hoje, 30 de abril, vai agradar os fãs do reality show mais popular da TV Globo, o Big Brother Brasil. A atração fará o encontro de duas campeãs recentes do programa, Juliete Freire e Amanda. O programa começa depois da exibição do filme X-Men: Apocalipse no Campeões De Bilheteria na TV Globo.

Amanda venceu o BBB 23 na última terça-feira, dia 25 de abril. Ela competiu na grande final com Aline Wirley e Bruna Griphao e levou R$ 2,88 milhões para casa ao ser escolhida por 68,09% do público na última votação da temporada.

Juliette é uma das campeãs mais famosas do programa e venceu a edição de 2021. Ela assume o top 3 dos vencedores mais votados da história do programa e foi coroada campeã com 90,15% dos votos em uma final contra Fiuk e Camilla de Lucas.

Que horas começa o Domingão hoje?

O Domingão hoje vai começar às 18h00, de acordo com o cronograma oficial da TV Globo. O programa de Luciano Huck é longo e terá duas horas e meia no ar, só terminando por volta das 20h30, horário do Fantástico.

Amanda e Juliette serão duas das atrações principais do programa desta semana. As redes sociais do Domingão postaram uma foto das campeãs lado a lado nos bastidores das gravações e depois Juliette falou um pouco sobre a participação em sua própria conta.

Nos stories, a paraibana comentou sobre sua presença no palco e o encontro com a médica: "foi mara minha gente! Vocês vão ter que assistir domingo. Foi divertido, a galera dançou muito e conheci a Amanda pessoalmente. Foi massa! Assistam! Não percam".

Como assistir o Domingão hoje com Amanda e Juliette

Para assistir ao programa ao vivo e de graça, você pode conectar na TV Globo de qualquer aparelho de televisão no horário do Domingão. Se preferir conferir online, pode usar a Globoplay. A aba "Agora na TV" permite que qualquer usuário assista em tempo real a programação do canal. A única obrigatoriedade nesta opção é ter uma conta gratuita na plataforma.

Passo 1: acesse a Globplay https://globoplay.globo.com/ e clique em "entrar" na aba lateral direita. Você será redirecionado para a página de login, clique em "Não tem conta? Cadastre-se" no final da página;

Passo 2: agora informe nome completo, e-mail, senha que usará no site, gênero (existe a opção 'não quero informar' se preferir), país, cidade e estado em que mora;

Passo 3: depois, finalize o seu cadastro ao selecionar "Li e concordo com os Termos de Uso e Política de Privacidade" e "cadastrar";

Passo 4: no horário do Domingão, acesse novamente a plataforma e clique em "agora na tv" na aba superior do site. Selecione a TV Globo e pronto!

