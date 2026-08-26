Com dom divino, o que acontece com Matheus em Além do Tempo?

Com dom divino, o que acontece com Matheus em Além do Tempo?

Na novela Além do Tempo, Mateus (Cadu Libonati) passa por uma descoberta que muda sua relação com a própria família. Filho de Gema (Louise Cardoso) e Queiroz (Zé Carlos Machado), o rapaz percebe que tem uma habilidade incomum: ele consegue desenhar situações relacionadas a outras vidas.

Qual é o dom de Mateus em Além do Tempo?

Mateus apresenta uma espécie de mediunidade. O personagem tem visões relacionadas às vidas passadas de outras pessoas e consegue reproduzir parte dessas imagens por meio de desenhos. A descoberta acontece depois que Mateus tem uma visão envolvendo a mãe e Raul (Val Perré). Nas imagens que surgem em sua mente, os dois aparecem juntos em uma existência anterior, quando viveram uma história de amor que não chegou ao fim por causa do preconceito de Pedro (Emílio Dantas).

No início, ele não entende o que está acontecendo. Intrigado com as cenas que surgem em sua mente, o jovem começa a fazer perguntas a Gema sobre Raul, que está em Belarrosa acompanhando Bernardo (Felipe Camargo).

A habilidade também se torna uma fonte de conflitos. Ao tentar compreender as próprias visões, Mateus coloca no papel as imagens que viu. Sem saber do significado dos desenhos, Queiroz encontra as ilustrações e interpreta a situação de outra maneira.

Os desenhos feitos por Mateus mostram Gema e Raul juntos. Ao encontrar as imagens, Queiroz acredita que existe algo entre a esposa e o fotógrafo e fica tomado pelo ciúme.

A situação provoca uma nova tensão na família. Furioso, Queiroz decide procurar Raul para confrontá-lo, sem saber que os desenhos de Mateus estão relacionados a acontecimentos de uma vida passada.

A mediunidade do rapaz, portanto, acaba servindo como uma peça importante para revelar a ligação entre Gema e Raul.

Na segunda fase de Além do Tempo, Gema e Raul se reencontram em novas vidas e sentem uma afinidade imediata. A história dos dois, porém, não começa no presente.

No século XIX, eles já haviam se apaixonado, mas não conseguiram ficar juntos. Agora, os dois recebem uma nova oportunidade de se aproximar, enquanto Mateus, por meio de seu dom, começa a revelar acontecimentos que ficaram no passado.

A habilidade do rapaz também ajuda a explicar algumas conexões entre os personagens da novela. Mateus é um dos personagens que não participou da convivência dos demais na primeira fase, mas sua sensibilidade faz dele uma espécie de elo entre as histórias de diferentes encarnações.

O que acontece com Mateus na novela?

Mateus não morre nem desaparece da trama por causa de seu dom. Ao contrário, sua mediunidade passa a ter importância na história, principalmente por ajudar a revelar o passado de Gema e Raul.

O rapaz precisa aprender a lidar com as próprias visões e entender que os desenhos não são apenas fruto de sua imaginação. Conforme as revelações avançam, sua habilidade se torna fundamental para que outras personagens compreendam as relações que atravessam diferentes vidas.

A descoberta também afeta diretamente a família. O que para Mateus é uma tentativa de entender suas visões acaba provocando o ciúme de Queiroz e colocando Raul no centro de uma nova confusão.

Assim, o dom do personagem ganha uma função importante na novela de Elizabeth Jhin: mostrar que os vínculos entre os personagens de Além do Tempo continuam mesmo depois de novas encarnações.