ÚLTIMA SEMANA: Theo vai ser preso ou não em Vai na Fé

Interpretado por Emilio Dantas, Theo deu trabalho durante toda a novela Vai na Fé e conseguiu escapar das diversas tentativas de colocá-lo na cadeia. Porém, a sorte do vilão está prestes a acabar. Theo vai ser preso ou não? O mau-caráter vai ser encurralado nos capítulos finais da obra de Rosane Svartman na faixa das 7 e terá o final que sempre mereceu.

O que vai acontecer com Theo no final de Vai na Fé?

Após escapar da justiça diversas vezes, Theo enfim será preso no final de Vai na Fé. No entanto, se engana quem pensa que será fácil colocar o vilão atrás das grades. O personagem de Emilio Dantas vai escapar das garras da polícia por algum tempo, mas será pego no último capítulo, segundo apuração de Carla Bittencourt, do Notícias da TV, em julho.

Na reta final de Vai na Fé, o cerco vai se fechar para Theo. O malvado será acusado pelo estupro de Grazi e também responderá por contrabando e todos os crimes fiscais que sua empresa com Orfeu (Jonathan Haagensen) realizava. Além disso, ele será procurado pela morte de Orfeu, que vai ser assassinado pelo empresário logo após fugir da cadeia, e também será perseguido pela polícia por tentar matar Ben (Samuel de Assis). Pouco depois de matar seu ex-parceiro de crime, Theo colocará fogo no galpão com a esperança de que Ben não saia de lá vivo, mas o advogado terá mais sorte.

Após todos esses crimes nas costas, Theo ainda não será preso, porque conseguirá escapar. Ele vai despistar a polícia e comprará duas passagens para a Europa. No entanto, ele deixará Erika (Letícia Salles) ir sozinha ao aeroporto e enquanto ela for pega por agentes da lei, Theo terá mais tempo para se esconder.

Alguns meses vão se passar e Theo continuará foragido, mas ele colocará tudo a perder no último capítulo de Vai na Fé, o que selará seu final. Ao saber sobre o casamento de Ben e Sol (Sheron Menezzes), o obcecado vai invadir a festa da dupla disfarçado de garçom para atormentá-los mais uma vez. Seu plano será o de sequestrar a noiva, mas ele falhará no objetivo.

Desta vez, ele não terá para onde correr e finalmente será preso. Com todas as provas concretas de seus crimes contra Grazi, as falcatruas na empresa, morte de Orfeu, tentativa de assassinato de Ben e ainda o sequestro de Sol, ele não conseguirá mais escapar da justiça e terminará do jeito que merece, apodrecendo na cadeia.

Com quem vai ficar a empresa do vilão?

Após ser Theo ser preso, o personagem de Emilio Dantas não comandará mais sua empresa, a Bastos Imports. Então com quem ficará o empreendimento? O sortudo da vez será o filho do vilão, Rafa (Caio Manhente), que herdará tudo, segundo a colunista Sabrina Castro, do Notícias da TV, apurou no final de julho.

Mesmo se tornando um empresário e com todas as responsabilidades que surgirão em sua vida ao ingressar o mundo dos negócios, Rafa não abandonará sua paixão pela fotografia e vai se dividir entre as duas profissões. Para selar seu final feliz, ele continuará com Kate (Clara Moneke).

Já Clara (Regiane Alves), mãe de Rafa e esposa de Theo durante anos, terminará a novela Vai na Fé ao lado de Helena (Priscila Sztejnman), ainda segundo informações do Notícias da TV. As duas terão um desentendimento no começo desta última semana de novela e chegarão a terminar, mas retomarão o romance no último capítulo.

Leia também - Qual o final de Sol em Vai na Fé