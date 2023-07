Theo vai ser condenado ou morre? Veja o final do vilão em Vai na Fé

Theo até conseguiu escapar das consequências de seus atos, mas ele não ficará livre das consequências de suas maldades para sempre. O personagem de Emilio Dantas vai se livrar de julgamento em que é réu por estupro nas próximas cenas de Vai na Fé, mas ainda pagará por suas maldades até o final da novela das 7.

O que vai acontecer com Theo no final de Vai na Fé?

Nos capítulos desta semana, o resultado do julgamentode Theo na novela Vai na Fé vai causar revolta no público. O vilão não será condenado pelo estupro de Janaína (Tulanih) e sairá como um homem livre do tribunal. No entanto, o personagem mau-caráter de Emilio Dantas ainda terá o que merece até o final da trama de Rosane Svartman. O pai de Rafa (Caio Manhente) e Jenifer (Bella Campos) vai ser assassinado.

Nos episódios finais de Vai na Fé, Theo será alvo de seu antigo comparsa, Orfeu (Jonathan Haagensen), que vai matar o empresário com um tiro no peito, segundo adiantou o colunista André Romano do Observatório da TV, em junho. Tudo acontecerá depois que Orfeu - atualmente preso após ser exposto pelas fraudes de importação e exportação - escapar da cadeia.

O bandido irá até o ex-parceiro de crime, que tentou jogar o personagem de Jonathan Haagensen na lama para salvar sua pele, e matará Theo sem piedade. No entanto, nem todos esses detalhes serão mostrados ao público logo de cara. Ainda segundo as informações, o público acompanhará a morte de Theo, mas a identidade do assassino do vilão será um mistério nos capítulos finais do folhetim. Apenas no último episódio, no dia 11 de agosto, é que então será revelado que Orfeu foi responsável pelo crime.

Com a morte do vilão, Clara (Regiane Alves) deve enfim se recuperar financeiramente. Apesar de não viverem mais juntos, os dois não estão separados no papel, então a mulher deve herdar tudo o que é do marido, claro que com a devida divisão com os filhos do vilão, que também possuem direitos na herança do empresário.

Além disso, Sol (Sheron Menezzes) finalmente ganhará seu final feliz assim, pois será deixada em paz. Ela ficou noiva de Ben (Samuel Assis) nos capítulos recentes da novela e os mocinhos devem ganhar um casamento até o desfecho da trama de Rosane Svartman em agosto.

Quem vai morrer no final de Vai na Fé

Além de Theo, mais uma pessoa vai se despedir de Vai na Fé, Dora , a mãe de Lumiar (Carolina Dieckmann). A morte da personagem já está confirmada pela TV Globo e as últimas cenas da personagem de Claudia Ohana vão ao ar no dia 20 de julho. No capítulo seguinte, Fábio (Zé Carlos Machado) vai despejar as cinzas da esposa no jardim durante uma cerimônia em homenagem a mulher.

Dora está em estado terminal há vários capítulos da novela Vai na Fé, então sua morte não será uma surpresa para o público, que já aguarda pelo momento que promete emocionar. A mãe de Lumiar é vitima de um câncer e não tem mais chances de cura, por isso já está em cuidados paliativos no folhetim.

Antes de morrer, ela pedirá que a filha faça as pazes com Lui Lorenzo (José Loreto) e também pedirá ao cantor que organize um bloco de carnaval para ela.

