A sanção da lei que acabou com a escravidão no Brasil é uma das histórias mais populares do Brasil. O momento aconteceu pelas mãos da filha de Dom Pedro II, mas com quantos anos a princesa Isabel assinou a Lei Áurea? Na época ela já era uma mulher casada e com filhos.

Com quantos anos a princesa Isabel assinou a Lei Áurea?

A princesa Isabel assinou a Lei Áurea aos 41 anos de idade. A sanção foi registrada no dia 13 de maio de 1888, pouco mais de dois meses antes do aniversário de 42 anos da filha mais velha de Dom Pedro II, que nasceu em 29 de julho de 1846.

Em 1888, quando a Lei Áurea foi assinada, princesa Isabel estava casada com Gastão de Orleans há quase 24 anos e já era mãe de Pedro de Alcântara de Orléans e Bragança (1875 – 1940), Luís de Orléans e Bragança (1878 – 1920) e Antônio Gastão de Orléans e Bragança (1881 – 1918).

A princesa Isabel assinou a Lei Áurea aos 41 anos de idade, pois era a regente do Brasil no momento. Dom Pedro II ainda era imperador do país, mas precisou se ausentar e deixou a filha no comando. Esta foi a terceira e última vez que ela ficou na regência do Brasil, em outras épocas que Dom Pedro II viajou ao exterior, a filha ficou no poder – A primeira vez aconteceu em 1871, a segunda de 1876 e 1877 e a terceira vez entre 1887 e 1888.

Morte da Princesa Isabel

A princesa Isabel morreu 33 anos após assinar a Lei Áurea, em novembro de 1921. Ela havia completado 75 anos de idade e morava na França, por conta da expulsão da família imperial do Brasil após a Proclamação da República. Em 1971, seu restos mortais foram enviados ao Brasil e hoje sua sepultara é na Catedral de São Pedro de Alcântara, em Petrópolis.

A Lei Áurea vai ser mostrada em Nos Tempos do Imperador?

De acordo com informações do autor colaborador Lalo Homrich, a novela das seis será encerrada no ano de 1870, assim não será possível ver a assinatura da Lei Áurea pela princesa Isabel em 1888.

Antes da estreia da novela, os autores Alessandro Marson e Thereza Falcão expressaram vontade de escrever um folhetim para completar uma trilogia, que começou com Novo Mundo e depois ganhou Nos Tempos do Imperador. É possível que em uma continuação a regência de Isabel seja abordada, mas tudo depende do sucesso de audiência da novela histórica.

