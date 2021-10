A filha mais nova de Dom Pedro II nunca chegou perto do trono brasileiro, pois abdicou de seu título depois de se casar com o príncipe alemão Luís Augusto de Saxe-Coburgo-Gota. Além disso, a princesa faleceu jovem, enquanto seus herdeiros ainda eram pequenos. Saiba com quantos anos morreu Leopoldina de Bragança e como foi a vida da realeza.

Leopoldina de Bragança morreu com quantos anos?

A irmã da princesa Isabel faleceu aos 23 anos de idade, em fevereiro de 1871, no palácio de Coburg, que fica em Viena, Áustria, país europeu em que morava na época.

Nascida em julho de 1847, Leopoldina de Bragança morreu cinco meses antes de completar 24 anos de idade. Em outubro daquele ano, ela faria 7 anos de casamento com Luís Augusto.

A causa da morte de Leopoldina de Bragança aos 23 anos de idade aconteceu por ela consumir água contaminada em Viena. Ela foi vítima da febre tifoide e sofreu com convulsões e delírios em seu momentos finais.

Após a morte de Leopoldina de Bragança, o imperador Francisco José I, governante da Áustria na época, declarou um luto oficial de 30 dias no país. O corpo da filha de Dom Pedro II foi sepultado na cripta de Santo Agostinho, em Coburgo, na Alemanha.

Filhos de Leopoldina

Quando morreu aos 23 anos de idade, Leopoldina de Bragança deixou para trás o marido e quatro filhos. Durante os pouco mais de 6 anos de união, a nobre deu a luz a quatro homens.

O primeiro deles foi Pedro Augusto de Saxe-Coburgo e Bragança, ele nasceu em 1866, no Rio de Janeiro, e viveu até julho de 1934. O segundo bebê foi Augusto Leopoldo de Saxe-Coburgo e Bragança, ele nasceu no seguinte ao da primeira criança e ficou vivo até 1922.

O terceiro filho foi José Fernando de Saxe-Coburgo-Gota, ele também veio ao mundo no Rio de Janeiro, em 1869. Entre os filhos de Leopoldina de Bragança, este foi o que morreu mais jovem, aos 19 anos de idade. O último herdeiro da princesa nasceu alguns meses antes de sua morte, em setembro de 1870, na Áustria. Luís Gastão de Saxe-Coburgo-Gota viveu até janeiro de 1942.

Morte vai ser mostrada em Nos Tempos do Imperador?

É provável que o público da novela das seis não verá este momento, pois antes da estreia do folhetim histórico, o autor colaborador Lalo Homrich cedeu uma entrevista ao NSC em que disse que Nos Tempos do Imperador retrataria o Brasil até 1870, época em que terminou a Guerra do Paraguai.

Como Leopoldina de Bragança morreu aos 23 anos em 1871, o folhetim terminará um pouco antes disso. A única possibilidade de os telespectadores assistirem ao momento é se a novela decidisse não seguir os livros de história e mudasse a data em que a filha de Dom Pedro II morreu.

Atualmente a novela tem mostrado o início do romance de Leopoldina e Luís Augusto:

