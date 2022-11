Quando o Danilo descobre que é o pai do Tonico?

É apenas na reta final quando o Danilo descobre que é o pai do Tonico em Chocolate com Pimenta. O galã vai ouvir uma conversa entre Ana Francisca (Mariana Ximenes) e Bárbara (Lilia Cabral), na qual a protagonista vai falar sobre a paternidade do menino. Perplexo, o rapaz questionará a tia se isso é verdade e ela confirmará a história.

Saiba como será a descoberta de quem é o verdadeiro pai do Tonico

O público terá que esperar um pouco, pois é apenas no capítulo 178 que Danilo descobre que é o pai do Tonico. Um dos pontos altos da história será revelado ao moço quando Ana Francisca vai até a casa de Bárbara, após descobrir que a megera é quem está por trás das humilhações que ela passou, incluindo o banho de tinta verde na primeira fase da trama. Mas o que a mocinha não imaginava é que o grande amor de sua vida estava8 ouvindo toda a conversa.

"Eu sei de tudo. Eu descobri que foi a senhora que mandou jogar tinta verde em cima de mim naquele baile de formatura", começa a dizer a loira. "O soldado Peixoto (Angelo Paes Leme) confessou tudo", completa Márcia (Drica Moraes).

"A senhora fingiu ser minha amiga, mandou até fazer um vestido para eu ir ao baile. E eu acreditei na sua amizade", diz Ana. É então que ela fala sobre a paternidade de seu filho: "acreditei também que a senhora tinha contado toda a verdade ao Danilo".

"Eu disse!", rebate a megera. "A senhora disse? A senhora disse que eu estava esperando um filho dele? A senhora disse que o Tonico é filho dele?", questiona Ana.

Para a surpresa das três, Danilo aparece na sala. "O Tonico é meu filho?", pergunta o rapaz. "É isso mesmo, Danilo. Tonico é o seu filho. E eu sempre tive a certeza que você sabia", responde Ana.

Os dois descobrem que ao contrário do que pensavam, Bárbara nunca contou para Danilo que ele é o pai da criança. Ela conta tudo o que aconteceu na noite que levou tinta verde na cabeça, dizendo que encontrou Ludovico (Ary Fontoura) e ele se ofereceu para se casar com ela, para que ela não fosse mãe solteira.

Ana Francisca e Danilo ficam juntos em Chocolate com Pimenta?

Ana Francisca e Danilo ficam juntos em Chocolate com Pimenta, mas apenas nos capítulos finais da novela após descobrirem todas as armações pensadas por Olga (Priscila Fantin) e Bárbara para que eles se afastassem.

Na reta final, dois deixam o passado para trás e decidem reatar de vez. Eles marcam o casamento e dessa vez finalmente dizem 'sim' em frente ao padre. A protagonista engravida novamente do amado e dá à luz a Carmen, sua segunda filha.

Nas última cenas de Chocolate com Pimenta, Ana volta ao lugar onde jurou vingança contra todos de Ventura. A alma de Ludovico aparece para conversar com a protagonista e ela diz que desistiu de se vingar pois encontrou a verdadeira felicidade. É então que Danilo chega e os dois trocam juras de amor, vivendo felizes para sempre.

Que horas começa Chocolate com Pimenta?

Chocolate com Pimenta vai ao ar de segunda a sexta, às 14h45, horário de Brasília, logo após o Jornal Hoje.

Por ser uma novela antiga, todos os capítulos estão disponíveis no Globoplay, mas é necessário ser assinante para ter acesso.

Quem já tem uma assinatura paga na plataforma de streaming só precisa procurar por "Chocolate com Pimenta" na aba de busca para ter acesso a todos os episódios da versão original e também da edição especial.

Essa é a terceira vez que a trama de Walcyr Carrasco está sendo reprisada no Vale a Pena Ver De Novo (2006 e 2012). Em 2020, a trama também entrou para a grade do canal Viva.