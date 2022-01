Com quem Cornélio termina em O Cravo e a Rosa; Dinora ou Dalva?

Cornélio (Ney Latorraca) começa a novela casado com Dinorá (Maria Padilha), mas ao longo da trama se envolve com Dalva (Bia Nunnes). Apesar viver um drama amoroso com duas mulheres, o personagem acaba voltando para seu verdadeiro amor no final da novela. Relembre com quem Cornélio termina em O Cravo e a Rosa.

Com quem Cornélio termina em O Cravo e a Rosa?

Em O Cravo e a Rosa, Cornélio se submete a tudo que sua esposa Dinorá quer. Ele é um verdadeiro capacho e morre de medo da fúria de sua mulher. Ele até chega a cuidar da gata de sua sogra Josefa (Eva Todor), apesar de ter alergia a gatos. Mas o jogo muda quando Cornélio descobre que está sendo enganado por sua "divina': a mulher mantém um caso extraconjugal com Celso (Murilo Rosa).

Dalva liga para Cornélio para que ele a encontre em sua residência, mas tudo não passa de uma armação para que o personagem de Ney Latorraca flagre Dinorá e Celso juntos.

Ao chegar na casa e ver a cena, ele dá um grito ao ver a mulher nos braços de outro e a chama de "diaba". Cornélio segura o pescoço de Dinorá e precisa ser contido por Celso, Josefa e Dalva.

Dinorá e Josefa são expulsas da casa de Cornélio, como uma forma de serem punidas pela traição. O tio de Petruchio (Eduardo Moscovis) então decide se separar da adúltera e começa a se relacionar com Dalva, e acredita que ela é a salvação para seus problemas. Cornélio até chega a pedi-la em casamento, mas sua amada recusa.

No final da novela, Dinorá pede perdão de joelhos para Cornélio por tudo que fez com o seu ex-marido. Os dois se reconciliam e terminam a trama juntos.

O Cravo e a Rosa na Globo

O Cravo e a Rosa ganhou uma nova reprise na Globo como estratégia para alavancar a audiência do horário vespertino da emissora.

A trama escrita por Walcyr Carrasco é um dos maiores sucessos da faixa das 18h, sendo exibida pela primeira vez entre junho de 2000 e março de 2001. O folhetim já havia sido reprisado duas vezes no Vale a Pena Ver de Novo e uma no canal Viva.

A nova edição especial vai ao ar de segunda a sexta, às 14h40, horário de Brasília, logo após o Jornal Hoje.

