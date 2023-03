Com quem fica Rafaela em O Rei do Gado: Tavinho ou Marcos?

Rafaela (Glória Pires) chega em O Rei do Gado interessada apenas na fortuna de Geremias (Raul Cortez), mas se apaixona por Marcos (Fábio Assunção) ao longo da trama. O playboy, no entanto, está comprometido com Liliana (Mariana Lima), com quem tem um filho. Ela também se envolve com Otávio (Guilherme Fontes).

Qual o final de Rafaela em O Rei do Gado?

Rafaela fica sozinha no final de O Rei do Gado. Nenhum de seus relacionamentos vai dar certo e ela decidirá ir embora da fazenda de Geremias após receber um pedaço de terra do ricaço.

A golpista chega na fazenda do milionário fingindo ser Marieta Berdinazzi, sobrinha perdida de Geremias, para tentar ficar com o fortuna do rei do café, que não tem herdeiros. O plano parece funcionar até que ela se apaixona por Marcos - e ele por ela, apesar de estar comprometido com Liliana, que espera um filho dele.

Mesmo de casamento marcado com a filha do senador Caxias (Carlos Vereza), os dois engatam um romance. O riquinho abandona Liliana no altar, grávida, para poder ficar com a falsa Marieta.

É esse romance que faz com que Rafaela desista do plano de herdar a fortuna de Geremias. O ricaço proíbe a suposta sobrinha de se relacionar com o playboy por ele ser um Mezenga, o que faz com que ela confesse ser uma impostora para poder ficar com o rapaz.

Ao longo da novela, ela também se relaciona com Otávio. Ela cede ao desejo de Geremias, que deseja ver Rafaela casada com o rapaz, e tudo acontece às pressas - os dois se beijam um dia e já começam a falar de casamento no outro. Quando Marcos descobre o compromisso de sua amada, fica desolado.

No entanto, ela fica grávida de Marcos mas finge que o filho é de Otávio - mais adiante, ela sofre um acidente de cavalo e sofre um aborto espontâneo.

O relacionamento com Otávio não dá certo já que o rapaz cansa de esperar Rafaela esquecer Marcos de vez. Os dois rompem a relação.

Rafaela acaba ficando sem ninguém, já que Marcos se casa com Liliana e forma uma família com ela.

Quem é a verdadeira Marieta Berdinazzi?

A verdadeira Marieta Berdinazzi é Luana (Patrícia Pillar), que recupera a memória e se lembra de sua verdadeira identidade.

Rafaela não vai desistir tão fácil de ficar com a fortuna de Geremias. Na reta final da trama, ela dará um tiro no rei do café, que não só vai resistir ao atentado como descobrirá que foi a impostora quem apertou o gatilho. Será então que o ricaço a expulsará de sua casa.

Apesar de tudo o que a pilantra lhe causou, Geremias terá piedade da falsa sobrinha e lhe dará uma fazenda e algumas cabeças de gado. Será então que Rafaela irá embora para longe dali para sempre.

Já Luana não herda a fortuna do rei do café. Ela se casa com Bruno (Antônio Fagundes) e tem um filho com ele - as famílias Mezenga e Berdinazzi enfim colocam um ponto final na rixa de décadas.

Geremias deixa sua fortuna para Giuseppe (Emílio Orciollo Netto), um parente que ele descobre ter durante uma viagem à Itália. O rapaz é neto de Bruno Berdinazzi (Marcello Antony), irmão do ricaço que morreu na guerra.

Após descobrir que tem um parente no Brasil, Giuseppe retorna ao país ao lado do tio-avô que ele nunca soube que teve e se torna o único herdeiro do rei do café.

O Rei do Gado vai ao ar de segunda a sexta, às 17h15, horário de Brasília, no Vale a Pena Ver de Novo. Essa é a terceira reprise da trama na televisão aberto.