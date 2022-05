Januário (Taumaturgo Ferreira) tira a sorte grande na novela ao descobrir que é filho do milionário Joaquim (Carlos Vereza). No final da trama, ele herda toda a fortuna do ricaço e conquista uma antiga paixão, que pede perdão por todas suas maldades. Com quem Januário fica em O Cravo e a Rosa?

Lindinha é com quem Januário fica na novela O Cravo e a Rosa

Januário fica com Lindinha (Vanessa Gerbelli) no final de O Cravo e a Rosa. Depois de levar muitos ‘nãos’ da personagem ao longo da novela, a moça finalmente se rende ao amor que o caipira sente por ela e os dois ficam juntos no final.

Lindinha tem um final de redenção ao O Cravo e a Rosa. A megera se arrepende de todas as maldades que fez para tentar separar Catarina (Adriana Esteves) e Petruchio (Eduardo Moscovis), por quem sempre foi apaixonada, e também pede desculpas para Januário por todas as humilhações que ela o fez passar.

O arrependimento de Lindinha é verdadeiro e não somente porque Januário ficou rico. Até porque mesmo depois do rapaz ter descoberto ser filho de Joaquim, ela continuou desprezando suas investidas e tentando conquistar Petruchio.

A redenção começa quando ela é desmascarada após o anúncio da gravidez de Catarina (Adriana Esteves) pelo próprio Januário, que retorna para a fazenda após passar um tempo aproveitando a vida de rico na cidade grande. Além de entregar todas as tentativas de Lindinha de tentar separar Catarina e Petruchio, Januário também revela que foi ela quem estragou a produção de queijo da fazenda.

A megera finalmente se dá conta do que fez e mesmo depois de Januário ter exposto suas maldades para todo mundo, ela decide se acertar com ele.

“Você fez muita coisa boa, e até se arrependeu e devolveu o dinheiro de dona Mimosa, mas porque você não se acerta com eu?”, questionará Januário. “Porque eu não hei de humilhar a minha pessoa pedindo para você me beijar”, diz Lindinha.

Januário então diz que irá embora e que não irá mais procurá-la, mas é impedido pela moça: “não faz isso, não. Você é a única pessoa que eu tenho no mundo. O seu Petruchio não perdoou eu, e não posso voltar pra fazenda. Sem você, eu não sou nem gente. Eu… Januário, eu peço perdão por tudo de ruim que eu fiz nessa vida”. Os dois se beijam e começam a namorar.

Qual o final de Marcela?

O final de Marcela é na miséria. A megera vai descobrir que seu pai não deixou dinheiro nenhum para o porquinho de estimação – tudo não passava de uma armação combinada entre seu falecido pai e Januário.

O porco não herdou nada: Joaquim instruiu seus advogados para que a história do animal fosse usada para distrair a vilã até que a situação de Januário estivesse regularizada e ele fosse reconhecido legalmente como seu filho.

Januário herda todo o dinheiro do ricaço sozinho e tem um final feliz ao lado de Lindinha, seu verdadeiro amor. Já Marcela, que fica sem um centavo no bolso, se junta a Heitor (Rodrigo Faro) e os dois formam uma dupla de trapaceiros que fingem ser irmãos para roubar dinheiro de jogadores de pôquer.

