Final de Ezequiel em O Cravo e a Rosa: rapaz dispensa Marcela

O final de Ezequiel em O Cravo e a Rosa, , vivido pelo ator Deo Garcês, não será ao lado de Marcela, personagem de Drica Moraes. O rapaz, cúmplice fiel da filha de Joaquim (Carlos Vereza), vai dar as costas para a vilã quando ela estiver na miséria e terminará a novela com outra mulher.

Após passar poucas e boas por causa de sua devoção pela vilã Marcela, o final de Ezequiel em O Cravo e a Rosa será de libertação. O rapaz encontrará um amor correspondido e dará as costas a megera. No último capítulo da trama, Marcela descobre que não herdou nada de seu falecido pai e todo o dinheiro ficou para Januário (Taumaturgo Ferreira). A golpista fica na miséria e com uma grande dívida no hotel para pagar.

Sem saída, ela decide se aproveitar mais uma vez de Ezequiel, pois sabe que o rapaz é apaixonado por ela e sempre fez tudo o que ela pedia.

Desta vez, o rapaz dá as costas para a vilã. Marcela pede para que ele a leve para Paris, com tudo pago, mas recebe uma negativa. “Sabe, eu estive pensando… Eu decidi aceitar o seu convite para voltar a Paris. Você sempre insistiu tanto… é claro que você terá que arcar com todas despesas”, diz a megera.

“Eu sonhei muito com esse dia, Marcela. Você sabe que eu só voltei para o país por sua causa. Sonhei com o dia que você iria embora comigo. Mas agora… eu descobri que eu amo esse país”, responde Ezequiel. Nesse momento, uma mulher se aproxima dele e o abraça, despertando a fúria da vilã.

Final de Marcela

Marcela fica pobre no final de O Cravo e a Rosa. Antes de morrer, Joaquim deixou um testamento passando todo o seu patrimônio para o porquinho de estimação de Januário. Quando Marcela descobre, ela rapidamente dá um jeito de comprar o animal de estimação para ficar com o dinheiro.

O que ela não esperava é que o animal não herdou nada. A história era uma armação de Joaquim, que instruiu seus advogados que distraíssem a vilã até que a situação de Januário estivesse regularizada e ele fosse reconhecido legalmente como seu filho.

Sem dinheiro e abandonada por Ezequiel, ela une forças com Heitor (Rodrigo Faro) e os dois formam uma dupla de trapaceiros que fingem ser irmãos para roubar dinheiro de jogadores de pôquer.

Veja o vídeo e relembre o momento em que a vilã é desmascara em O Cravo e a Rosa:

Novela O Cravo e a Rosa horário: a reprise da trama de Walcyr Carrasco vai ao ar de segunda a sexta, às 14h40, horário de Brasília. Todos os episódios estão disponíveis para os assinantes do Globoplay.

