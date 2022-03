Com quem Lara fica no final da novela Um Lugar ao Sol

Falta pouco para o último capítulo de Um Lugar ao Sol e os espectadores já querem saber com quem Lara fica no final da novela. Ao longo da trama, ela se relacionou com Christian/Renato (Cauã Reymond), Matheus (Danton Mello) e agora se envolveu com Ravi (Juan Paiva), mas com quem a mocinha terá um final feliz?

Christian ou Ravi, com quem Lara fica no final da novela

Os fãs da novela terão que esperar o último capítulo de Um Lugar ao Sol para descobrir com quem Lara fica no final da novela. A Rede Globo divulgou os capítulos até o dia 24, véspera do fim do folhetim, mas a informação que circula é que a personagem tem três finais diferentes reservados para o encerramento na sexta-feira.

A novela estreou inteiramente gravada em novembro de 2021. Por ser uma obra fechada, foram gravados finais alternativos para os personagens que irão ao ar a depender da reação do público com o andamento da trama. Com isso, o destino de Lara ainda está nas mãos da autora Lícia Manzo.

No começo da trama, a mocinha namorava Christian e acredita até agora que o rapaz morreu ao subir o morro na noite em que os dois planejavam ir embora do Rio de Janeiro.

Depois da suposta morte do rapaz, que assumiu a identidade de Renato e se casou com Bárbara (Alinne Moraes), Lara reencontrou Matheus, um antigo namorado, e se casou com ele.

A relação desandou quando a cozinheira começou a se envolver com Renato, sem saber que ele era Christian o tempo todo. O golpista até inicia o processo de divórcio com a ricaça para ficar com a neta de Noca (Marieta Severo), mas volta atrás quando Santiago (José de Abreu) decide torná-lo presidente da Redentor e a abandona mais uma vez.

Atualmente na novela, Lara namora Ravi. Ela decidiu dar uma chance ao rapaz depois que Noca leu no tarô que a prima de Thaiane (Georgina Castro) já tinha alguém em sua vida que a amava de verdade. Christian descobriu que os dois estão juntos e ficou furioso. Um dos finais de Lara é continuar ao lado de Ravi – tudo depende da recepção da audiência com as cenas.

Lara vai ficar com Christian?

Outra possibilidade é da cozinheira ficar com Christian depois que o protagonista sair da cadeia. O personagem de Cauã Reymond vai passar anos na prisão pelos crimes de falsidade ideológica, violência sexual e estelionato.

Ainda assim, ele pode ter a chance de redenção ao conseguir conquistar o amor de Lara de volta. Se isso não acontecer, a personagem também pode terminar a trama sozinha, depois de tantos amores frustrados.

Um Lugar ao Sol termina em 25 de março, sexta-feira. Nos próximos dias, o público acompanha os desfechos de Bárbara, Rebeca (Andrea Beltrão), Nicole (Ana Baird), Felipe (Gabriel Leone) e demais personagens. A novela será substituída pelo remake de Pantanal a partir da próxima segunda.

Lara vai ficar com Ravi?

As cenas de Lara e Ravi foram ao ar apenas nesta semana final da novela, mas desagradaram o público. Os internautas publicaram comentários negativos sobre o novo casal, por acharem que os dois não tem química e são melhores como amigos.

“Meu Deus, a Lara sempre foi uma irmã mais velha do Ravi, o carinho dela pra ele era quase que maternal e agora eles estão transando”, escreveu uma espectadora. “Rebeca e Edgar = casal de milhões. Lara e Ravi = casal de centavos”, debochou outro internauta.

De fato, Lara e Ravi sempre tiveram uma relação de afeto um pelo outro que mais parecia de irmãos. O órfão gostava de neta de Noca no começo da novela, mas deixou os sentimentos de lado quando Christian passou a namorar a cozinheira.

Ao longo da novela, ele se envolveu com Joy (Lara Tremouroux), com quem teve um filho, Francisco. Entretanto, a moça morreu ao cair de um viaduto. Apesar do envolvimento com Lara, no que depender do público, os devem terminar a trama sozinhos.

