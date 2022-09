Com quem Candoca fica no final de O Cravo e a Rosa? Personagem faz teste com Celso e Heitor para descobrir quem fica com seu coração - Foto: Reprodução/Globo

Com quem Candoca fica no final de O Cravo e a Rosa

Até os últimos capítulos da novela de Walcyr Carrasco, a filha de Dalva (Bia Nunes) fica em dúvida sobre a quem deve dar seu coração. Por isso, ela segue um conselho de amigo e faz um teste definitivo para ver se com quem Candoca fica no final de O Cravo e a Rosa é Heitor (Rodrigo Faro) ou se ex-namorado Celso (Murilo Rosa).

Celso ou Heitor, com quem Candoca fica no final de O Cravo e a Rosa?

Celso é com quem Candoca fica no final de O Cravo e a Rosa. A mocinha ganha seu final feliz ao lado do personagem de Murilo Rosa quando coloca a prova o amor de seus pretendentes. Até então, ela estava dividida entre perdoar o ex-namorado Celso – que a esnobou quando descobriu seu segredo – ou ficar com Heitor. Porém, Candoca queria ter certeza que ela estava com alguém que a amava de verdade e não só um interesseiro.

Por isso, a mocinha segue o conselho de Cornélio (Ney Latorraca). O marido de Dinorá (Maria Padilha) sugere que Candoca invente uma mentira e finja que perdeu toda a sua herança e está pobre novamente. Candoca coloca o plano em prática e simula que voltou a morar na antiga pensão.

Quando Heitor vai visitá-la, ela conta uma história triste sobre como perdeu tudo depois que a mãe se tornou uma gastona. O personagem de Rodrigo Faro não fica nada contente com a informação e dá um fora na garota. Ele diz que vai deixar que ela se case com outro para “seu próprio bem” – já que se ela ficasse com ele os dois seriam pobretões – e vai embora sem olhar para trás.

Candoca fica triste com a situação, como era de se esperar. Ela conclui que Heitor nunca sentiu nada de verdade por ela e só a cortejava por almejar sua herança.

Mais tarde, quem aparece para visitá-la é Celso, que é com quem Candoca fica no final de O Cravo e a Rosa. Ela conta a mesma história para o músico, mas a reação de Celso é totalmente diferente da de Heitor. Invés de ficar triste com a situação, ele se alegra ao pensar que a jovem está novamente pobre. “Que bom”, comemora o rapaz.

“Que bom por que Celso?”, pergunta Candoca. “Porque agora posso dizer que te amo Candoca. E sem ficar com medo de que você esta desconfiando que estou interessado no seu dinheiro”, esclarece Celso. Em seguida, ele pede a moça em casamento, que aceita cheia de felicidade.

Veja como é a cena em que Celso é com quem Candoca fica no final de O Cravo e a Rosa:

Quando acaba O Cravo e a Rosa em 2022?

De acordo com o Notícias da TV, O Cravo a Rosa termina no dia 30 de setembro, sexta-feira. Em sua última semana no ar, a novela vai ser exibida em dobradinha com Chocolate com Pimenta, a substituta da faixa de horário. A Globo ainda não confirmou a informação, pois não liberou a programação da próxima semana.

A estreia de Chocolate com Pimenta está marcada para a próxima segunda-feira, dia 26 de setembro. O folhetim é de Walcyr Carrasco – o mesmo autor de O Cravo e a Rosa – e foi ao ar originalmente entre setembro de 2003 e maio de 2004.

A trama é estrelada por Mariana Ximenes e Murilo Benício, que vivem o casal Ana Francisca e Danilo. Ela é um patinho feio que se muda para a cidade de Ventura após a morte do pai e trabalha como faxineira na fábrica de chocolates de Ludovico. Ele é o garoto mais bonito e cobiçado do colégio.

Os dois se apaixonam, mas são atrapalhados pela mimada e invejosa Olga (Patrícia Fantin), que quer se casar com Danilo. Após ser humilhada e perder Danilo, Ana Francisca descobre que está grávida do amado. Para ajudá-la, Ludovico, o dono da fábrica de chocolates, propõe se casar com ela.

