Final de Januário em O Cravo e a Rosa vai deixar Marcela sem rumo

Januário se dá bem após morte do pai e ainda conquista o amor que sempre quis.

Interpretado pelo ator Taumaturgo Ferreira, o final de Januário em O Cravo e a Rosa é um dos desfechos felizes da novela. O caipira se dá bem depois que o pai, o ricaço Joaquim (Carlos Vereza), morre e sua meia-irmã Marcela (Drica Moraes) é enganada com um testamento falso. Além disso, ele consegue conquistar o coração da mulher que sempre amou.

Qual o final de Januário em O Cravo e a Rosa?

Se o bem vence o mal, a trama do caipira mostrará isso. O final de Januário em O Cravo e a Rosa é rico e ao lado de Lindinha (Vanessa Gerbelli). No entanto, antes de ele conseguir colocar as mãos na herança de Joaquim, o caipira passa por algumas provocações.

Tudo começa quando Joaquim morre de forma inesperada. O ricaço estava no altar prestes a se casar com Josefa (Eva Todor), interesseira que só queria saber do dinheiro do noivo, mas passa mal e falece ali mesmo. Quando o personagem de Carlos Vereza morre, todos ficam ansiosos para saber o que está escrito em seu testamento.

Para a surpresa de muita gente, ele deixa todo o seu dinheiro para a porquinha de Januário. Porém, Marcela passa a perna no meio-irmão e arranja uma forma de ser a tutora do animal. Ela compra a porquinha e exibe os recibos para mostrar que é dona, sendo assim quem vai cuidar da herança do ricaço.

No entanto, mais uma reviravolta acontece no caso. É revelado que Joaquim desejava enganar a filha depois de sofrer várias decepções com as atitudes da vilã, por isso, ele ordenou a seus advogados que inventassem a história de a porquinha ser herdeira para que Marcela se distraísse enquanto todo o trâmite burocrático para que Januário se tornasse o único herdeiro fosse realizado.

Quando Marcela descobre a verdade, já é tarde demais. Januário então se torna o único herdeiro legítimo de Joaquim e não divide nada com a meia-irmã mau-caráter.

Terminar com o bolso cheio da grana já poderia ser o feliz final de Januário em O Cravo e a Rosa, mas o personagem de Taumaturgo Ferreira se dá ainda melhor ao conquistar o amor de Lindinha. No final da novela, a garota é desmascarada por todas as tentativas de separar Petruchio e Catarina e é expulsa da fazenda.

Sozinha no mundo e sem o perdão dos ex-amigos, Lindinha é acolhida por Januário. Comovida com o apoio do rapaz, ela finalmente abre seu coração para o caipira. Os dois então começam a namorar e o final de Januário em O Cravo e a Rosa é feliz ao lado da amada.

Sem um centavo da herança de Joaquim, o que acontece com Marcela?

Marcela acaba a novela sem um centavo no bolso e por isso arma uma parceria com Heitor (Rodrigo Faro). Depois que o feliz final de Januário em O Cravo e a Rosa acontece e ela fica sem a herança, a vilã também é chutada por Batista (Luís Melo), que escolhe ficar com Joana.

Desamparada, ela é procurada por Heitor, que também se deu mal e está sem dinheiro. O personagem de Rodrigo Fato então propõe que os dois finjam ser irmãos e viagem em busca de vítimas para seus golpes. A mulher considera a proposta e então aceita ser colega de crime do mau-caráter.

Os interesseiros logo colocam a parceria em ação e já selecionam o dono do hotel da cidade como a primeira vítima deles.

