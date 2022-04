Com quem Tibério fica no final da novela Pantanal? Personagem terá interesse romântico - Foto: Divulgação/Globo

Com quem Tibério fica no final da novela Pantanal

Tibério (Guito) conheceu Muda (Bella Campos) ao ir visitar a casa onde vive Juma Marruá (Alanis Guillen) e se encantou pela jovem. O personagem trabalha na fazenda de José Leôncio (Marcos Palmeira) e se tornou um homem de muita confiança do protagonista. Com quem Tibério fica no final da novela Pantanal?

Relembre com quem Tibério fica no final da novela Pantanal

Tibério fica com Muda no final de Pantanal. Foi o isso que aconteceu na versão original exibida em 1990 pela TV Manchete – ainda não se sabe se o roteiro se manterá o mesmo.

O peão é um homem muito competente, extremamente justo e tem uma conduta irreparável. Ele também canta está sempre pronto para tocar uma moda de viola ao lado de Eugênio (Almir Sater).

Já Muda chegou na história com cara de vilã, mas terá um arco de redenção na reta final da novela. Ela é filha do fazendeiro morto por Gil (Enrique Diaz) no começo da novela e vai até o Pantanal para se vingar da família. O jagunço Lúcio (Erom Cordeiro) mata Maria Marruá (Juliana Paes) a mando da ‘patroinha’, mas é impedido de assassinar Juma (Alanis Guillen) já que a jovem se apegou a ‘amiga’.

Mesmo depois de ser desmascarada como a responsável pela morte de Maria, Muda terá um final de redenção e passará a trabalhar na fazenda de Zé Leôncio. É então que Tibério e a jovem se envolvem e se casam.

O primeiro contato entre os dois já foi exibido na novela. Depois de ir embora da casa da Marruá, Tibério chega contando na fazenda que Muda é muito bonita.

Juma percebeu os olhares lançados para a amiga. Disse que o peão a “comeu com os olhos” e perguntou se a jovem já teve algum homem na vida – ela respondeu que não.

Quem interpreta Tibério?

O personagem vivido por Guito entrou na história na segunda fase da trama e já está aparecendo nas telinhas. Foi ele quem encontrou Lúcio ferido na beira do rio e cuidou do jagunço, mesmo desconfiando que o homem não estava na região com boas intenções.

Na primeira edição, Guito foi interpretado pelo cantor Sérgio Reis. Agora, o engenheiro agrônomo Guito faz a sua estreia na televisão. O artista de 38 anos também canta, toca viola, gaita e faz percussão nos pés. Além disso, é responsável por uma propriedade rural em Minas Gerais, na qual fabrica queijos.

A segunda fase de Pantanal, com Guito, Marcos Palmeira, Almir Sater e demais atores do elenco, já está no ar desde 12 de abril. A novela das nove de segunda a sábado, a partir das 21h30. Os episódios também estão disponíveis para os assinantes da plataforma de streaming Globoplay.

