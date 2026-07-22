Quando vai lançar a 3ª temporada de Jujutsu Kaisen na Netflix?

Meses depois da terceira temporada de Jujutsu Kaisen chegar ao Crunchyroll, o adorado anime agora está a caminho da Netflix! O arco do Jogo da Eliminação , que se segue imediatamente ao Incidente de Shibuya , mostra o feiticeiro Kenjaku orquestrando um ato terrorista horrível com uma batalha real letal na qual os jogadores se matam uns aos outros com jujutsu.

Quando sai a nova temporada de Jujutsu Kaisen?

A terceira temporada de Jujutsu Kaisen chega à Netflix nesta quarta-feira, dia 22 de julho. A terceira temporada de Jujutsu Kaisen foi exibida pela primeira vez na Crunchyroll de janeiro a março de 2026, e muitos fãs agora aguardam a quarta temporada, que provavelmente será lançada em 2027.

A terceira temporada de Jujutsu Kaisen promete ampliar o universo da série com a chegada de novos feiticeiros, vilões humanos e técnicas amaldiçoadas ainda mais perigosas. Os episódios darão sequência aos acontecimentos do Incidente de Shibuya e acompanharão o início do Jogo da Eliminação, arco que muda os rumos da história.

Com Satoru Gojo fora de combate, Yuji Itadori, Megumi Fushiguro e os demais feiticeiros precisarão encontrar novos aliados para enfrentar as ameaças criadas por Kenjaku. Ao mesmo tempo, jogadores de diferentes épocas serão colocados em confronto dentro de colônias espalhadas pelo Japão.

Entre as principais novidades está Naoya Zenin, integrante de uma das famílias mais poderosas da sociedade jujutsu. Feiticeiro de Grau 1, ele utiliza a Feitiçaria de Projeção, técnica que lhe permite realizar movimentos em alta velocidade. Arrogante e ambicioso, o personagem deve se tornar um dos primeiros antagonistas da nova fase.

Outro nome aguardado é Kinji Hakari, aluno do terceiro ano do Colégio de Jujutsu de Tóquio. Suspenso da instituição, ele administra um clube clandestino de lutas e será procurado por Yuji e Megumi. Sua técnica é inspirada em jogos de azar e pode conceder energia amaldiçoada praticamente ilimitada após um jackpot.

O Jogo da Eliminação também apresentará Hajime Kashimo, feiticeiro reencarnado que viveu há cerca de 400 anos. Movido pelo desejo de enfrentar adversários poderosos, ele domina ataques relacionados à eletricidade e entra na competição em busca de um confronto com Sukuna.

Hiromi Higuruma, por sua vez, promete protagonizar uma das batalhas mais diferentes da temporada. Antes de se tornar feiticeiro, ele trabalhava como advogado. Sua Expansão de Domínio transforma o combate em uma espécie de tribunal, no qual os adversários precisam responder por seus crimes antes de receberem uma sentença.

A trama ainda contará com Fumihiko Takaba, um comediante fracassado cuja técnica permite transformar em realidade situações que considera engraçadas. Apesar do comportamento atrapalhado, ele possui uma das habilidades mais imprevisíveis do arco.

Hana Kurusu, conhecida como Anjo, terá importância direta na missão de libertar Gojo. Ela compartilha o corpo com um feiticeiro da Era Heian e consegue anular técnicas, barreiras e objetos amaldiçoados. Sua ligação com Megumi também deve ganhar destaque nos novos episódios.

Yuta Okkotsu, protagonista do filme Jujutsu Kaisen 0, retorna mais experiente e poderoso. Ao lado de Rika, ele entrará no Jogo da Eliminação e enfrentará inimigos de alto nível, além de se envolver diretamente no destino de Yuji.

A temporada também prepara a chegada de Yorozu, uma feiticeira reencarnada da Era Heian que possui uma relação de obsessão com Sukuna. Com novos personagens, disputas violentas e alianças inesperadas, o anime entra em uma fase decisiva, marcada por batalhas estratégicas e importantes revelações.