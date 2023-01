Como assistir 'Minha Mãe É Uma Peça' 1, 2 e 3 em 2023

Trilogia estrelada por Paulo Gustavo é um dos maiores sucessos do cinema nacional

Minha Mãe É Uma Peça é um trilogia criada e estrelada pelo humorista Paulo Gustavo (1978-2021) no papel de Dona Hermínia. A história, inspirada na família do próprio comediante, é uma das vistas do cinema nacional e arrecadou altos números de bilheteria. Hoje, é possível assistir aos filmes em plataformas de streaming.

Onde assistir Minha Mãe É Uma Peça (2013)?

O primeiro filme da franquia Minha Mãe É Uma Peça foi lançado em 2013. A história retrata a vida de Dona Hermínia, uma mulher divorciada que foi trocada pelo marido por uma mulher mais nova. Mãe de três filhos, Marcelina, Juliano e Garib, ela vive em prol dos herdeiros, que não aguentam mais seu jeito superprotetor.

Após uma discussão com os filhos, Hermínia decide sair de casa sem avisar de ninguém e deixa os jovens aflitos. A mulher vai visitar a tia Zélia para desabafar sobre a solidão e relembrar seus momentos de glória do passado.

Ano de lançamento: 2013

Onde assistir: Netflix, Telecine Play, Globoplay e NOW.

RELACIONADO: Quem são os pais de Luisa Arraes

Onde está disponível Minha Mãe É Uma Peça 2?

Lançado em 2016, o segundo filme da trilogia traz de volta as trapalhadas de Dona Hermínia que se tornou uma estrela da televisão e ficou rica.

No entanto, agora a protagonista precisa lidar com o lar vazio, já que seus filhos Juliano e Marcelina saíram de casa e foram viver longe da mãe. Para sua felicidade, seu herdeiro primogênito Garib lhe dá um neto, que vira seu xodó. Mas nem tudo na vida de Hermínia ficará em paz: ela recebe a visita de Lucia Helena, sua irmã, que mora há anos em Nova York, nos Estados Unidos.

Ano de lançamento: 2016

Onde assistir: Telecine Play, Globoplay e NOW.

Tem o filme Minha Mãe é uma Peça 3 na Netflix?

Na terceira e última parte da história de Dona Hermínia, Marcelina e Juliano começam a construir suas próprias famílias, fazendo com que a protagonista tenha que se reinventar e redescobrir longe dos filhos.

Mais ansiosa que nunca, ela começa a ajudar o filho nos preparativos de seu casamento e a filha para o nascimento de seu bebê. Hermínia começa a ter desentendimentos com a sogra de Juliano, que não a quer por perto, e ainda precisa lidar com seu ex-marido, Carlos Alberto, que se muda para um apartamento em frente ao seu.

Ano de lançamento: 2019

Onde assistir: Globoplay, Apple TV e disponível para aluguel no YouTube.

Qual é o valor da fortuna de Paulo Gustavo?

Paulo Gustavo foi um dos grandes nomes da comédia nacional e deixou um enorme legado. O ator era casado com o médico dermatologista Thales Bretas e deixou dois filhos, Gael e Romeu, de 3 anos. De acordo com o site Glamurama, a fortuna de humorista era de R$ 100 milhões. Ele também tinha uma mansão avaliada em mais de R$ 15 milhões no Rio de Janeiro e um apartamento de R$ 6 milhões em Nova York.

O humorista se casou em dezembro de 2015 com Thales Bretas em uma cerimônia luxuosa para mais de 500 convidados. Em 2019, nasceram os dois filhos do casal, com uma diferença de 10 dias entre eles.

Todo o processo da gestação e nascimento das crianças foi feito nos Estados Unidos. Para o processo de inseminação artificial, foram criados dez embriões, sendo cinco com o sêmen de Paulo e cinco com o de Bretas. Duas mulheres, nenhuma delas doadora dos óvulos, foram as barrigas de aluguel.

Geneticamente falando, Gael é filho de Paulo Gustavo e Romeu é filho de Thales Bretas. Em entrevista à Sabrina Sato no YouTube, em abril de 2020, o humorista falou sobre os herdeiros. "A gente nem faz essa distinção, imagina, nem pensa nisso. Eu estou falando isso para falar uma única coisa: o Gael tem um fogo no c* que nem eu tenho, já é igual a mim e o Romeu é igual ao Thales, ele é carinhoso, romântico, ele chora", disse.

Paulo Gustavo morreu aos 42 anos, em maio de 2021, vítima das complicações causadas pela covid-19 após passar cerca de dois meses internado.

LEIA TAMBÉM

Como estão os filhos do Paulo Gustavo