Oração Dia das Mães 2023 para proteção de mães e avós

Precisa de uma oração do Dia das Mães 2023 para celebrar e homenagear a mulher especial em sua vida? Hoje é a ocasião perfeita para homenagear e amar as mães por tudo o que elas fazem todos os dias. Aqui estão lindas orações para as mães neste Dia das Mães.

Oração para abençoar as mães

Pai Celestial, faço esta oração ao Senhor agora em gratidão e louvor pelo dom das mães. A minha mãe, as das minhas amigas, parentes, aquelas que nunca vou conhecer, todas mães. Obrigado pelo papel que desempenham na unidade familiar. Obrigado por seus ensinamentos, sua sabedoria, sua paciência e compreensão. Obrigado pelos dons físicos, emocionais e espirituais que eles possuem.

Oro para que o Senhor ajude as mães em todo o mundo a serem uma bênção para seus filhos. Seja dando afirmação ou disciplina, oro para que você ajude cada palavra e ação a ser feita com amor. E eu oro para que as crianças de todo o mundo reservem um tempo para homenagear suas mães, para que você lhes mostre como fazer isso de maneira única.

Oro para que essas mães também sejam uma bênção além de seus lares, alcançando suas famílias extensas, comunidades, igrejas, escolas. Oro para que o impacto da maternidade seja reverenciado em toda a sociedade e que essas mulheres sejam reconhecidas por seu impacto cotidiano no mundo. Que você guie cada um deles para cumprir seu propósito aqui na Terra. Amém.

Qual é a melhor oração das mães?

Uma oração para todas as mães

Querido Deus, chegamos a Ti em oração,

Para todas as mães, em todos os lugares,

O amor por seus filhos é tão puro,

Um vínculo que nada pode obscurecer.

Em países próximos e distantes,

as mães são nossa estrela guia.

Em línguas e culturas distantes,

Seu amor pelas crianças é consistente.

Mães que guiam e moldam,

O futuro de cada paisagem,

Elas tecem juntas a canção do amanhã

E criam seus filhos para serem fortes.

Para ser gentil e compassivo,

Para construir um mundo justo e grandioso,

O amor deles é um farol de luz,

Guiando-nos em cada noite escura.

Que Deus abençoe todas as mães, por toda parte,

Com força, graça e paz interior,

Que seu amor brilhe mais que o sol,

Aquelas que fazem a vida, uma a uma.

Amém.

Oração do dia das mães para mães solteiras

Deus Pai, agradecemos por cada mulher que você abençoou com o privilégio da maternidade. Agradecemos a você que cada mãe solteira é um mordomo piedoso de cada um de seus filhos e que os cria nos caminhos do Senhor. Pai, oramos e pedimos que o Senhor continue a dar-lhes a graça de serem pais solteiros com bondade e generosidade. Oramos para que cada mãe solteira tenha um relacionamento com Você e Te adore em espírito e verdade.

Ajude cada uma de suas preciosas filhas a lembrar que, embora sejam mães sozinhas, Você não as deixou nem as abandonou. Agradecemos por ver cada um deles e amá-los. Senhor, se eles estão cansados, oramos e pedimos que você envie a eles uma irmã piedosa em Cristo para levantar as armas na batalha, assim como Aarão fez por Moisés. Senhor, obrigado por se importar com cada coisa grande ou pequena que os preocupa. Coloque uma barreira de proteção ao redor de cada mãe solteira e seus filhos, Pai. Agradecemos que você seja o único provedor deles. Onde houver falta, Pai, rogamos que seja Tua vontade que tragas abundância.

Versículos da Bíblia para o Dia das Mães e avós

Além de flores e presentes atenciosos, palavras de bênção e amor podem transmitir o sentimento que você deseja compartilhar. É por isso que os versículos da Bíblia para o Dia das Mães oferecem as melhores palavras para encorajar sua mãe!

- "Ela está vestida com força e dignidade; ela pode rir dos dias que virão. Ela fala com sabedoria, e a instrução fiel está em sua língua. Ela cuida dos negócios de sua casa e não come o pão da ociosidade. Seus filhos levante-se e chame-a bem-aventurada; seu marido também, e ele a elogia" Provérbios 31: 24-28

- "Honra a teu pai e a tua mãe, para que vivas muito tempo na terra que o Senhor teu Deus te dá." Êxodo 20:12

- " O amor é paciente, o amor é bondoso . Não inveja, não se vangloria, não se orgulha. Não desonra os outros, não é egoísta, não se irrita facilmente, não guarda rancor. O amor não se deleita com o mal, mas se alegra com a verdade. Ele sempre protege, sempre confia, sempre espera, sempre persevera." 1 Coríntios 13:4-7

- "Ouça, meu filho, a instrução de seu pai e não abandone os ensinamentos de sua mãe. Eles são uma guirlanda para enfeitar sua cabeça e uma corrente para adornar seu pescoço." Provérbios 1:8-9

- "E agora permanecem estes três: a fé, a esperança e o amor. Mas o maior deles é o amor." 1 Coríntios 13:13

