Saiba como assistir o debate da Globo online e ao vivo com os presidenciáveis

Saiba como assistir o debate da Globo online e ao vivo com os presidenciáveis

Nesta quinta-feira, 29, a Rede Globo realiza o último debate entre os presidenciáveis antes do primeiro turno das eleições. Os candidatos com maior porcentagem de votos nas pesquisas estão confirmados na sabatina, que será comandada pelo jornalista William Bonner. Veja o passo a passo de como assistir o debate da Globo online hoje.

Como assistir o debate da Globo online hoje

O debate vai ao ar nesta quinta-feira, 29, às 22h30 (horário de Brasília), logo após a novela Pantanal. A sabatina com os presidenciáveis fica no ar por 3 horas, sendo encerrada às 01h40.

Os sete candidatos confirmados vão responder perguntas e questionar uns aos outros sobre temas como economia, educação, segurança pública, saúde, entre outros.

Como assistir o debate da Globo online pelo Globoplay

1 – Acesse o Globoplay no navegador de seu smartphone ou se preferir baixe o aplicativo na App Store ou Google Play.

2- Na página inicial, clique no canto superior direito para abrir a aba de fazer login ou se cadastrar.

Quem já usou o Globoplay outras vezes e já tem cadastro, só precisa preencher os campos de e-mail e senha. Também é possível fazer login usando as contas do Facebook, Apple ou Google inserindo os dados que você usa nessas redes.

4- Novos usuários precisam fazer um cadastro na plataforma. Clique em ‘cadastre-se’ para ser redirecionado para a página. O sistema pedirá nome completo, e-mail, criação de uma senha, gênero, data de nascimento e endereço. Também é necessário concordar com os termos de uso e política de privacidade.

5- Após entrar na plataforma, volte para a tela inicial e clique em ‘Agora na TV’. A transmissão começará em poucos segundos.

Como assistir o debate da Globo online pelo G1

1- Acesse a página oficial do debate no G1: https://g1.globo.com/politica/eleicoes/2022/ao-vivo/debate-da-globo.ghtml.

2- Também é necessário ter uma conta Globo.com. Clique no canto superior direito para fazer o login ou se cadastrar, conforme ensinado acima.

3- Clique no player de vídeo que aparecerá na tela na hora do debate e aguarde a transmissão começar.

Como vai funcionar o debate na Globo?

O debate será dividido em quatro blocos, sendo o primeiro e o quarto com temas livres, e o segundo e o terceiro com temas específicos. Os candidatos estarão posicionados por ordem alfabética.

Cada candidato terá 30 segundos para questionar um adversário e 1 minuto para a réplica. O presidenciável escolhido para responder a questão terá 3 minutos para dividir como quiser entre a resposta e tréplica.

Os presidenciáveis podem escolher para quem querem direcionar as perguntas, em ordem sorteada previamente, só não podem optar um adversário que já respondeu alguma questão naquele bloco. Nos blocos com os temas determinados, a dinâmica será a mesma, porém com o mediador sorteando na urna qual será o tema abordado.

Pode votar de bermuda e chinelo nas eleições 2022? Veja regras do TSE

Eleições 2022: A venda de bebidas alcoólicas está proibida no dia 2?

Bolsonaro vai no debate da Globo?

O Presidente Bolsonaro está confirmado no debate da Globo. Foram escolhidos sete presidenciáveis seguindo a lei eleitoral que exige que eles sejam de partidos que possuem representação no Congresso Nacional de, no mínimo, cinco parlamentares e sem impedimento na Justiça, seja eleitoral ou comum.

Estão confirmados no debate:

Ciro Gomes (PDT)

Jair Bolsonaro (PL)

Luiz Inácio Lula da Silva (PT)

Luiz Felipe D’Ávila (NOVO)

Simone Tebet (MDB)

Soraya Thronicke (União Brasil)

Padre Kelmon (PTB)

Quando serão as eleições 2022?

O primeiro turno das eleições 2022 acontecem no domingo, 2 de outubro. Os eleitores vão votar para os cargos de Deputado Federal, Deputado Estadual, Senador, Governador e Presidente da República.

De acordo com a pesquisa divulgada nesta quinta-feira, realizada pelo Instituto Ideia, contratado pela revista Exame, o ex-presidente Luis Inácio Lula da Silva lidera com 47% das intenções de votos, enquanto Jair Bolsonaro segue em segundo lugar, com 37%.

Desde a última pesquisa, o petista oscilou três pontos para cima, enquanto o atual chefe do executivo cresceu um ponto. Ciro Gomes tem 6%, Simone Tebet 5% e os demais candidatos somaram 1%.