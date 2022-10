Como assistir o debate online da Globo entre Haddad e Tarcísio (27/10)

Candidatos ao governo de São Paulo se enfrentam no último debate antes do segundo turno

Nesta quinta-feira, 27, os candidatos ao governo de São Paulo Fernando Haddad (PT) e Tarcísio de Freitas (Republicanos) participam do último debate antes do segundo turno das eleições. O encontro dos políticos será transmitido pela televisão e também pela internet. Veja que horas começa e como assistir o debate online da Globo.

Como assistir o debate online da Globo nesta quinta-feira

O debate entre Haddad e Tarcísio será exibido hoje, 27, às 22h, horário de Brasília, logo após a novela Travessia. O embate terá 1h40 de duração e está previsto para terminar às 23h40.

O encontro entre os dois candidatos ao governo de São Paulo será transmitido na Globo e gratuitamente pela internet.

Religião ganha destaque em campanha, mas Lula é católico ou evangélico?

Assistir debate online pelo Globoplay

1- Acesse o Globoplay pelo navegador de seu smartphone/computador ou, se preferir, baixe o aplicativo na Play Store para Androids ou na App Store para iOS.

2- Na página inicial, clique no canto superior esquerdo para fazer login ou se cadastrar.

3- Quem já tem uma conta Globo.com só precisa inserir o e-mail e a senha para entrar na plataforma. Já novos usuários precisam se cadastrar.

4- Clique em 'cadastre-se' e informe os dados solicitados, incluindo nome, data de nascimento, e-mail e criar uma senha. Também é preciso concordar com os termos de uso e polícia de privacidade.

Também é possível fazer login ou se cadastrar usando as contas do Facebook, Google ou Apple.

5- Volte na página inicial e clique em 'Agora'. A transmissão será iniciada em poucos segundos.

Como assistir o debate pelo G1

1- Acesse o portal oficial do G1 no horário do debate (https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/eleicoes/2022/ao-vivo/debate-governador-segundo-turno-sao-paulo.ghtml)

2- Assim como o Globoplay, o G1 também pede que os usuários tenham uma conta gratuita na Globo.com para ter acesso ao conteúdo. Assim como explicado anterior, clique no ícone no canto superior direito para fazer login ou se cadastrar.

3- Clique sobre o player que aparecerá na página na hora do debate para iniciar a transmissão.

Como será o debate entre Haddad e Tarcísio?

O debate entre os candidatos ao governo de São Paulo será mediado pelo jornalista César Tralli e será sediado na capital paulista.

Conforme divulgado pela Rede Globo, caberá aos próprios candidatos administrar o tempo entre perguntas, respostas, réplicas e tréplicas. Ambos poderão usar o tempo como preferirem em cada bloco - não será permitido "guardar" os minutos que sobrarem para o próximo bloco.

Ao todo, serão quatro blocos. Na primeira rodada, serão 30 minutos de debate entre Haddad e Tarcísio com tema livre. Cada um deles terá quinze minutos para fazerem perguntas, respostas, réplicas e tréplicas.

O segundo bloco será com temas determinados pelo Jornalismo da Globo. Serão 20 minutos, divididos em duas rodadas de 10 minutos. Os candidatos terão 5 minutos de fala para cada uma das rodadas.

O terceiro bloco repete a dinâmica do primeiro, com 30 minutos de debate com tema livre. Por fim, a quarta rodada repete a dinâmica do segundo bloco. Eles também terão 1 minuto e 30 segundos cada um para as considerações finais.

Será realizado um sorteio para definir quem começa perguntando e quem começa respondendo. Haverá ainda o direito de resposta, caso o candidato sofra alguma ofensa pessoal do adversário e queira se defender. A produção do debate irá avaliar se o pedido será concedido ou não.

Lula foi absolvido? Entenda os processos contra o ex-presidente

Pesquisa govenador SP 2022

A pesquisa Ipec, encomendada pela Globo e divulgada na última terça-feira, 25, aponta um empate técnico dentro da margem de erro entre Haddad e Tarcísio.

O candidato do Republicanos tem 46% dos votos, enquanto o petista soma 43%. Brancos e nulos totalizam 10%. A pesquisa foi feita com 2 mil pessoas entre os dias 23 e 25 de outubro em 83 municípios paulistas.

No primeiro turno das eleições, em 2 de outubro, Tarcísio saiu na frente com 42,32% dos votos (9.881.995), enquanto Haddad ficou em segundo lugar com 35,70% (8.337.139).