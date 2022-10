Enquete: quem ganhou o debate da Globo entre Haddad e Tarcísio?

O debate da Globo, realizado na noite de quinta-feira, 27, vésperas do segundo turno das eleições 2022, reuniu os dois candidatos ao Governo de São Paulo e agitou a web. Mas quem ganhou o debate de Globo? Vote na enquete DCI e dê sua opinião.

Haddad x Tarcísio - Quem são os candidatos ao governo de São Paulo?

Fernando Haddad (PT) - número 13

Nascido na capital paulista, Fernando Haddad (PT) tem 59 anos, é formado em Direito pela Universidade de São Paulo (USP), além de ser mestre em Economia e doutor em Filosofia pela mesma universidade. O candidato atua como professor de ciência política na faculdade pela qual se graduou.

Haddad ingressou na política jovem, ainda nos movimentos estudantis durante a ditadura militar. O petista já foi prefeito de São Paulo entre 2013 e 2016 e ministro da Educação entre os anos de 2005 e 2012 nos governos de Lula (PT) e Dilma Rousseff (PT). Em 2018, Haddad (PT) foi candidato a presidente do Brasil, mas ficou em segundo lugar sendo derrotado por Jair Bolsonaro (PL).

Esse ano, o petista concorre ao governo paulista e é o candidato apoiado por Lula em SP. Entre suas propostas para São Paulo, Haddad defende a inserção de políticas públicas para auxiliar a população mais vulnerável e retomar o crescimento do estado.

Alguns de seus projetos são a criação de um fundo emergencial de combate à fome no estado, elevação do salário mínimo paulista para R$ 1.580, redução do tempo de espera em filas para atendimento médico pela ampliação do programa de saúde Hora Certa, criação de 200 mil vagas no ensino educacional público, adoção de câmeras no uniforme de toda o operacional da Polícia Militar e ampliação do programa Bom Prato.

Tarcísio de Freitas (Republicanos) - número 10

Já Tarcísio de Freitas (Republicanos) tem 47 anos e é natural do Rio de Janeiro (RJ). O candidato é bacharel em ciências militares pela Academia Militar das Agulhas Negras (AMAN) e também engenheiro civil pelo Instituto Militar de Engenharia (IME).

Tarcísio também um MBA na área de gestão de projetos pela Fundação Getúlio Vargas (FGV). Entre 2005 e 2006, o engenheiro passou sete meses auxiliando na Missão das Nações Unidas para Estabilização no Haiti (MINUSTAH).

Em sua carreira política, Tarcísio já atuou no Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes durante o governo de Dilma Rousseff e foi ministro da Infraestrutura na gestão Bolsonaro.

Em 2022, o candidato concorre ao governo paulista. Entre suas propostas, Tarcísio defende grande investimento na segurança pública, aumentando salários dos policiais e sua efetividade. O candidato defende a redução da maioridade penal e é contra o uso de câmeras nas fardas da PM.

Tarcísio promete também aumentar o ensino integral nas escolas e a oferta de merenda durante os 12 meses do ano. Outras propostas do candidato são reduzir o Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias (ICMS), criar um programa único para o cidadão resolver todas as suas questões envolvendo a gestão pública e modernizar a saúde pública por meio da tecnologia.

