Como assistir o último capítulo de Mar do Sertão online e grátis

O último capítulo de Mar do Sertão vai ao ar nesta sexta-feira, 17. O episódio final pode ser assistido pela televisão e também pela internet, através do Globoplay. A partir da próxima segunda, o público passa a acompanhar a nova novela das seis, Amor Perfeito.

Como assistir a novela Mar do Sertão de hoje?

O episódio final de Mar do Serão será exibido a partir das 18h25, horário de Brasília, logo após o Vale a Pena Ver de Novo. O capítulo terá 45 minutos de duração.

Há duas maneiras de acompanhar o desfecho da história de Candoca (Isadora Cruz). A primeira é a mais convencional, sintonizando na Globo no horário indicado.

A segunda é pela internet, de forma gratuita, já que o Globoplay libera o sinal da emissora mediante cadastro. É possível acompanhar a transmissão pelo computador ou smartphone, baixando o aplicativo da plataforma para iOS ou Android. Siga o passo a passo:

Passo 1: entre no Globoplay. A plataforma pode ser acessada por navegadores no smartphone, computador ou baixando o aplicativo.

Passo 2: clique no canto superior direito para fazer login ou se cadastrar.

Passo 3: insira seu e-mail e senha cadastrados. Se for seu primeiro acesso, registre-se inserindo os dados solicitados pela plataforma, como nome completo, data de nascimento, cidade de residência e e-mail. Crie uma senha e concorde com os termos de uso e política de privacidade.

Passo 4: feito isso, retorne para a página inicial e clique em 'Agora'. A transmissão irá começar em poucos segundos.

Vale lembrar que só é possível assistir Mar do Sertão gratuitamente pelo Globoplay enquanto a novela estiver em exibição na Globo. Quem perder o capítulo terá que assinar um dos planos pagos da plataforma para assisti-lo posteriormente.

O que vai acontecer no final da novela?

O Gshow liberou alguns spoilers do que vai acontecer no capítulo final de Mar do Sertão, apesar de não divulgar os resumos dos dois últimos episódios da trama.

O público pode esperar mais um último obstáculo no caminho de Candoca e Zé Paulino (Sérgio Guizé), mas os dois devem enfim ter um final feliz na trama.

Já Xaviera (Giovanna Cordeiro), que recusou o pedido de casamento de Tertulinho (Renato Góes), irá até a igreja pedir aconselhamento. Em uma cena simbólica, a moça se casará com ela mesma.

O capítulo também mostrará que a modernidade finalmente chega em Canta Pedra. Eudoro Cidão (Érico Brás) e Casimiro (Lukete) vão montar uma página na web para o jornal da cidade.

Qual é a próxima novela das seis?

Amor Perfeito, de autoria de Duca Rachid e Júlio Fischer, é a nova novela das seis. A trama passa a ser exibida a partir de segunda-feira, 20.

A história tem como protagonista Camila Queiroz no papel de Marê, que retornou à Globo mesmo depois de brigar com Walcyr Carrrasco nos bastidores de Verdades Secretas II. A famosa interpreta a mocinha que sofre nas mãos da madrasta Gilda (Mariana Ximenes), que arma para que ela seja incriminada pela morte de seu pai.

Marê vive um romance com o jovem médico Orlando (Diogo Almeida), de quem engravida. No entanto, ao saber da prisão da mocinha, o rapaz fica desiludido e se muda para o Canadá sem saber que sua amada está esperando um filho seu.

A criança nasce, mas Marê e seu filho são separados. O garoto, que recebe o nome de Marcelino (Levi Asaf), cresce sonhando em reencontrar a mãe, sem saber onde ela está.