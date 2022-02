Como é o primeiro encontro de Lucas e Leo em O Clone

O encontro de Lucas e Leo em O Clone é um dos momentos mais emblemáticos da novela de Gloria Perez. O protagonista vivido por Murilo Benício encontra pela primeira vez o clone que Dr. Albieri criou a partir de seu DNA e fica fascinado. De volta às telinhas com a reprise no Vale a Pena Ver de Novo, o público assistirá novamente esse momento que marcou a teledramaturgia brasileira.

Encontro de Lucas e Leo em O Clone

Um dos mais esperados momentos de O Clone, o encontro de Lucas e Leo, é exibido no capítulo 181 da versão original da novela. Os clones se esbarram quando Leo vai até a mansão dos Ferraz antes de sua viagem ao Marrocos. No momento, Lucas está abalado com a internação de Mel, dependente química. Quando se olha no espelho e lamenta o andamento de sua vida, o filho de Leônidas avista Leo pelo espelho.

Lucas se vira e encara seu clone de frente, ele chora e ri ao mesmo tempo, mas Leo reage e foge do lugar. Lucas vai atrás do rapaz, mas não comenta nada. Ele lembra de momentos ao lado do irmão gêmeo Diogo, que morreu no começo da novela, e vai de encontro de Leo.

Depois de encarar seu clone por mais algum tempo, o personagem de Benício comenta: “meu deus, como eu estou diferente de mim. Você sou eu, é incrível, parece que minha imagem saltou para fora do espelho e estou vivendo fora de mim”.

“Que foi?”, questiona Lucas em seguida. “Me falaram que eu ia ficar igual a você, não vou nada, você é muito diferente de mim, a gente nunca vai ser igual, nunca”, responde Leo. “Se eu pudesse me ver com a sua idade, eu também diria a mesma coisa, talvez até tivesse desistido de viver”, comenta Lucas.

Segundo matéria da Folha de SP em 2002, o encontro de Lucas e Leo em O Clone rendeu uma média de audiência de 56 pontos para a TV Globo, alcançando um pico de 63 pontos.

Desafiador para a época, as cenas em que Murilo Benício precisa ser mais de um personagem ao mesmo tempo contaram com a expertise dos profissionais Tony Cid e Chico Mauro, responsáveis pelos efeitos visuais da produção. Eles também trabalharam nas cenas em que Antônio Fagundes interpreta os irmãos Félix e Bartolomeu em Porto dos Milagres (2001), além dos gêmeos Paco e Apolo em Da Cor do Pecado (2004).

Final de Leo na novela

No desfecho da novela, Leo segue Dr. Albieri até o deserto. O cientista decidiu fugir de tudo e todos e o rapaz o seguiu. Albieri pede que o clone retorne, mas Leo não o escuta. Durante a caminhada nas dunas de areia do Marrocos, o jovem chega a pedir para o padrinho que ele crie mais alguém como ele, como uma forma de companhia.

O cientista não responde “sim” ou “não” e continua sua caminhada pelo deserto. Em seguida, os dois ficam em silêncio e são atingidos por uma tempestade de areia, os dois não aparecem mais depois disso.

Nos últimos capítulos, Deusa (Adriana Lessa) consegue conquistar na justiça o direito de permanecer como mãe de Leo na certidão de nascimento do rapaz, já Leônidas conquista a paternidade. A mulher conta para os amigos a felicidade em ouvir a decisão da justiça e lamenta a ausência do filho. O destino da mulher se torna esperar pelo retorno de Leo, na esperança de revê-lo um dia.

Final de Lucas

Lucas termina a novela O Clone ao lado de seu grande amor, Jade (Giovanna Antonelli). O personagem se divorcia de Maysa (Daniela Escobar) e reencontra Jade no último capítulo da novela.

Outro ponto feliz no final do personagem é a situação de sua filha Mel, a moça consegue ficar longe das drogas e no desfecho do folhetim aparece em uma reunião que marca seu aniversário de 1 ano limpa. A jovem abre uma clínica de recuperação ao lado de Nando (Thiago Fragoso).

Como assistir o encontro de Lucas e Leo em O Clone ao vivo e de graça

O Clone é exibido de segunda a sexta-feira na faixa das 17h00 na TV Globo. Para assistir ao vivo e de graça há duas opções, acompanhar pela televisão ao sintonizar na emissora durante o horário da novela ou usar a plataforma streaming do canal.

Para quem optar pela segunda opção, é só usar a aba “Agora na TV” da Globoplay, esta alternativa pode ser utilizada por qualquer pessoa e oferece gratuitamente a exibição em tempo real da Globo. No entanto, há uma obrigatoriedade, ter um cadastro na plataforma. Para isso, será necessário informar nome completo, e-mail, cidade, estado, país, gênero e data de nascimento.

