Daniela Escobar hoje: como está a Maysa de O Clone

Com um longo currículo na televisão, é comum se deparar com o rosto de Daniela Escobar hoje em reprises. Apesar de seus trabalhos mais memoráveis nas telinhas terem acontecido anos atrás e atualmente Daniela ter iniciado estudos em uma carreira totalmente diferente, a atriz não se afastou por completo do ofício que a deixou famosa. Quem lembra de Maísa em O Clone?

Como está Daniela Escobar hoje?

Daniela Escobar hoje está com 53 anos de idade e mora nos Estados Unidos, ela reside no país da América do Norte desde 2005, época que se mudou para lá com o objetivo de melhorar seu inglês, mas ao se apaixonar por Los Angeles, na Califórnia, resolveu permanecer.

Atualmente, Daniela Escobar estuda em Harvard. A atriz contou no Instagram que não se acanhou ao decidir ingressar em uma faculdade aos 53 anos e que optou por se graduar na área da saúde. A gaúcha está em dois cursos de medicina preventiva na instituição, medicina ayurveda e nutrição. Além disso, ela também iniciou estudos em um curso que mostra os efeitos do aquecimento global na saúde.

A famosa não está casada ou namorando ninguém no momento, porém, Daniela já trocou alianças no cartório duas vezes. De 2009 a 2010, a atriz esteve casada com empresário Marcelo Woellner, e antes disso, entre 1995 a 2003, Daniela havia se relacionado com o diretor Jayme Monjardim.

Foi do relacionamento com Monjardim que nasceu o filho de Daniela Escobar, hoje com 23 anos de idade, André Matarazzo.

Carreira de Daniela Escobar

Daniela Escobar começou a carreira de atriz nos anos 1980, mas só foi aparecer nas telinhas pela primeira vez em 1994, aos 25 anos de idade, quando foi escalada para viver Berenice em Tropicaliente, sua primeira novela.

Antes de se tornar atriz, Daniela estava estudando publicidade, mas acabou trocando a área pela arte e passou a ter aulas de teatro, canto e dança. No final da década de 1980, ela ganhou oportunidades nos palcos do teatro e foi então com Tropicaliente que começou a ficar famosa.

O ano de 1994 também trouxe para o currículo de Daniela Escobar a minissérie A Madona de Cedro, em que ela viveu Laura. De 1995 a 1996, a atriz estava de volta às telinhas com a personagem Teresa em Anjo de Mim e Gaby em A Idade da Loba.

Depois destes trabalhos, Daniela foi ganhando cada vez mais destaque e esteve em Chiquinha Gonzaga (1999), Mulher (1999), Aquarela do Brasil (2000) e Brava Gente (2001). De 2001 a 2002, Daniela Escobar viveu uma personagem até hoje lembrada, Maysa em O Clone. A mulher era esposa de Lucas (Murilo Benício) e mãe de Mel (Débora Falabella), que sofria por causa da dependência química.

Depois disso, Daniela somou mais trabalhos: Kubanacan (2003), Vida de Menina (2003), A Casa das Sete Mulheres (2003), Um Só Coração (2004), O Dono do Mar (2004), Jogo Subterrâneo (2005), Diário de Um Novo Mundo (2005), América (2005), A Diarista (2004 – 2006), O Segredo da Princesa Lili (2007), Dicas de um Sedutor (2008), 400 Contra 1: Uma História do Crime Organizado (2010), A Vida da Gente (2011), Flor do Caribe (2013), Amor secreto (2015 – 2016), Another Forever (2016), Erase Me (2017) e a novela Apocalipse (2018) da TV Record.

Nos últimos anos, Daniela Escobar não tem trabalhado a todo vapor, mas continua somando projetos como atriz. Em 2018, ela atuou em Finding Josef e Diminuta. No ano seguinte apareceu novamente na série A Garota da Moto, que já tinha atuado em episódios lançados em 2016. Em 2021, ela interpretou Britney no filme norte-americano Cold e em 2022 irá lançar o filme brasileiro Destinos Opostos.

A atriz devia ter aparecido na novela Gênesis em 2021, pois a famosa estava cotada para interpretar a versão mais velha de Lia, uma das esposas de Jacó, mas por conta da pandemia, a parceria com a Record não deu certo. Assim, ela foi substituída por Ingra Lyberato.

Final de Maysa em O Clone

Atualmente a reprise do Vale a Pena Ver de Novo, Daniela Escobar é lembrada até hoje como a Maysa de O Clone. A atriz já revelou ao site oficial da Globo que continua recebendo mensagens nas redes sociais sobre a personagem e os comentários em suas publicações não sçao apenas de brasileiros, a famosa também é contatada por muitos estrangeiros.

“As abordagens nunca pararam, desde a primeira exibição (…) A novela passa na Rússia sem parar esses vinte anos! Agora com as mídias sociais são diários os comentários, os envios de fotos e cenas minhas. Recebo mil elogios e um carinho contínuo”, contou.

No final da novela O Clone, depois de muitos altos e baixos no relacionamento com Lucas e a filha Mel, Maysa conquista um final feliz. A mulher termina divorciada de Lucas, que se entrega ao seu amor verdadeiro, mas encontra uma nova paquera. No capítulo final do folhetim, a personagem aparece ao lado de um homem na praia em clima de romance. Interpretado por Tony Ramos em uma participação especial na obra de Glória Perez, o personagem apareceu brevemente e não ganhou um nome, mas foi o suficiente para o público descobrir que Maysa terminou bem.

Além disso, a mulher fica feliz ao ver o avanço de Mel em sua luta para ficar longe das drogas. A filha de Maysa aparece no último capítulo em uma reunião de 1 ano limpa, ela recebe uma homenagem de Lobato (Osmar Prado) e comemora ao lado da família e amigos.

