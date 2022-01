Como está a atriz Gaivota hoje, papel de Café com Aroma de Mulher

Sucesso lançado na década de 1990, Café com Aroma de Mulher é uma novela que ainda permeia a memória de muita gente que gosta de produções latinas. Recentemente, o folhetim ganhou uma nova versão e despertou a curiosidade de alguns. Estrela da versão original da novela, como está a atriz que foi Gaivota hoje? Margarita Rosa de Francisco está com 56 anos de idade.

Como está hoje a atriz que foi Gaivota?

Margarita Rosa de Francisco, intérprete de Gaivota em Café com Aroma de Mulher, continua trabalhando como atriz, além de ter se tornado apresentadora de televisão. O projeto mais recente da famosa foi o filme Reefa, de 2021. Antes disso, ela esteve em O Fogo da Paixão (2019), Garzón Vive (2018) e na famosa série da Netflix, Narcos (2017).

Depois que foi Gaivota em Café com Aroma de Mulher, em 1993, a atriz também trabalhou em Ilone ilega con la lluvia (1996), Hombres (1997), La madre (1998), La caponera (2000), Fidel (2002), Mientras haya vida (2007), Paraiso Travel (2008), Del amor y otros demonios (2009), L’homme de chevet (2009), García (2010), Kdabra (2009 – 2011), Capadocia (2008 – 2010) e Vive por Mí (2011).

De acordo com a bio de Margarita no Instagram, perfil que soma 1 milhão de fãs, a atriz é também estudante de filosofia, além de colaborar no canal Palabras Mayores do Youtube.

Em 2018, a famosa sofreu um susto, ela foi parar no hospital. Muito atlética e sempre publicando seus treinos nas redes sociais, a atriz acabou internada por excesso de exercício. Depois de postar uma foto na cama do hospital, Margarida explicou que teve um desequilíbrio no organismo provocado por excesso de exercício, dieta não balanceada e muito trabalho. A atriz que interpretou Gaivota na novela de 1993 se recuperou e hoje continua ativa nos treinos, como mostra suas publicações no Instagram.

Ainda hoje, Gaivota é uma das personagens mais lembradas da atriz colombiana. Na trama, a jovem era uma mulher humilde, que trabalhava como apanhadora de café na fazenda da família Vallejo.

Ela acaba envolvida em um romance com Sebastian Vallejo, um dos filhos do dono da fazenda de café, personagem do ator brasileiro Guy Ecker.

Onde assistir Café com Aroma de Mulher

A versão original da novela, de 1993, não está disponível de forma legal no Brasil atualmente. O folhetim já foi exibido pelo SBT e só pode ser encontrado em canais não oficiais no Youtube.

Já para quem está com vontade de conferir como ficou o remake da produção, a nova versão da novela está disponível na Netflix. Adicionada ao catálogo do streaming no final de 2021, o remake conta com o protagonismo de Laura Londoño como Gaivota e William Levy como Sebastian Vallejo.

Assista o trailer do remake de Café com Aroma de Mulher:

Leia também

5 novelas mexicanas para assistir no Globoplay