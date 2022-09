Como está a Mary Austin hoje, ex de Freddie Mercury

Como está a Mary Austin hoje? Freddie Mercury e Mary estavam noivos antes da estrela do Queen se assumir gay, no entanto, os dois permaneceram muito próximos pelo resto de seus dias, com Freddie escrevendo a famosa música ‘Love of My Life’ sobre Mary.

Freddie Mercury e Mary Austin eram tão próximos que, a certa altura, Freddie a pediu em casamento, e ele também deixou metade de sua propriedade de £ 75 milhões, incluindo a mansão georgiana de £ 25 milhões em Kensington.

O amor incomum e duradouro entre os dois foi retratado na tela no filme vencedor do Oscar Bohemian Rhapsody e, apesar de ser abertamente gay, Freddie Mercury disse que amaria Mary “Até que eu dê meu último suspiro”.

Mary conheceu o vocalista do Queen quando ela tinha 19 anos e trabalhava como assistente na loja de roupas da moda de Londres Biba. Depois de ser cortejada por outro membro da banda, Brian May, ela acabou saindo com Freddie e os dois se tornaram inseparáveis.

Eles foram um casal por seis anos e até dividiram um apartamento no Kensington Market, em Londres, antes de Freddie revelar a Mary que ele era gay. Embora a confissão de Freddie tenha terminado seu relacionamento romântico, eles permaneceram amigos íntimos até Freddie falecer tristemente aos 45 anos.

Como está a Mary atualmente – Freddie Mercury

Hoje em dia, Mary, 71 anos, vive uma vida tranquila na mansão londrina que Freddie deixou para ela, onde os fãs do Queen ainda fazem visitas regulares para prestar seus respeitos. Ela prefere manter sua vida pessoal muito privada.

Ela foi casada duas vezes, mas agora está divorciada. Ela tem dois filhos adultos, Jamie e Richard, com um de seus ex, Piers Cameron.

Mary decidiu seguir em frente com sua vida amorosa depois de se separar de Freddie Mercury. Ela entrou em um relacionamento com o pintor Piers Cameron. Os dois foram abençoados com dois filhos Richard, cujo padrinho era Freddie Mercury e Jaime. O relacionamento deles terminou e ela se casou com o empresário Nick Holford. Os dois se divorciaram após cinco anos de casamento.

Falando sobre a perda de Freddie, há 30 anos este ano, ela disse: ” Perdi minha família, realmente, quando Freddie morreu. Ele era tudo para mim, exceto meus filhos. Ele era como ninguém que eu conhecia antes.”

Após sua morte em 1991, Freddie deixou toda a sua fortuna, bem como sua mansão georgiana de £ 25 milhões em Kensington e metade de seus ganhos futuros de Queen para Mary . Enquanto isso, a maioria de seus amigos, incluindo seu amante Jim Hutton, recebeu £ 500.000 cada.

Mary inicialmente tentou persuadir Freddie a mudar de ideia e até sugeriu que ele transformasse sua vasta mansão em Londres em um memorial para os fãs visitarem, mas Freddie estava determinado a torná-la sua herdeira. Ele teria dito a ela: “Se as coisas tivessem sido diferentes, você teria sido minha esposa e isso teria sido seu de qualquer maneira”.

Assista ao vídeo de Mary Austin e Freddie Mercury abaixo:

