Como está ator que fez o Buscapé no Cravo e a Rosa

Ator continua no ofício, mas está longe da TV e do cinema há algum tempo.

Um dos personagens mais queridos da trama de Walcyr Carrasco, Luíz Antônio do Nascimento foi o ator que fez o Buscapé no Cravo e a Rosa. O famoso atua desde criança e hoje continua no meio artístico. Porém, com maior dedicação ao teatro, ele está afastado da televisão do cinema há alguns anos. Luiz Antônio também se aventurou na literatura nos últimos tempos.

Por onde anda o ator que fez o Buscapé no Cravo e a Rosa?

O ator que fez o Buscapé no Cravo e a Rosa hoje está com 35 anos de idade. Em novembro deste ano, Luíz Antônio do Nascimento fará aniversário e completará mais um ano de vida. Na época em que gravou as cenas do folhetim de Walcyr Carrasco e Mário Teixeira, o ator tinha 13 anos de idade.

Atualmente, o ator também é produtor e diretor teatral. Ele é sócio fundador da L2 In Cena, uma escola de teatro que criou ao lado da esposa, a cineasta Lívia Santhiago, e que fica localizada no Recreio dos Bandeirantes, no Rio de Janeiro. Centenas de alunos passaram pelo curso do ator, entre eles alguns que conquistaram fama nas telinhas, como a atriz Heslaine Vieira, que atuou em Malhação (2017 – 2018) e em Nos Tempos do Imperador em 2021.

Em 2021, o ator se jogou no mundo da literatura e lançou seu primeiro livro, a obra infantil As Aventuras de Flora e Espeto em É Proibido Brincar. A história mostra as aventuras de um menino brincalhão e sua melhor amiga.

O último filme do ator que fez o Buscapé no Cravo e a Rosa foi o longa Fala Sério, Mãe, de 2017. Antes disso, ele atuou em A Saga da Alma de um Poeta (2015) e em O Concurso (2013). Já a última novela de Luíz Antônio do Nascimento foi Malhação, em 2012. Ele interpretou o personagem Janjão.

Nos anos anteriores, foi possível ver o rosto do artista em Força-Tarefa (2009 – 2011), Vidas em Jogo (2011), Dalva e Herivelto: Uma Canção de Amor (2010), Paraíso (2009), Linha Direta (2006) e Irmãos de Fé (2004).

Além de O Cravo e a Rosa, outra novela famosa do ator foi Chocolate com Pimenta (2003 – 2004). Antes destes dois trabalhos, ele já havia aparecido na televisão, com o especial Xuxa Especial: Uma Carta para Deus (1998). No cinema, ele havia atuado no filme Orfeu, com Toni Garrido e Patrícia França, de 1999.

Ator conheceu esposa enquanto gravava O Cravo e a Rosa

O ator que fez o Buscapé no Cravo e a Rosa conheceu sua esposa aos 13 anos de idade, período em que ainda gravava o folhetim de Walcyr Carrasco. Ele e Lívia Santhiago não começaram a namorar naquela época. A dupla perdeu o contato, até que algum tempo depois acabaram se reencontrando. Desta vez, deram início a um relacionamento e nunca mais se separaram.

Eles estão juntos há muitos anos, a oficialização da união e ida até o altar aconteceu em 2012. Parceiros de longa data, quando começaram a trabalhar lado a lado, eles passaram a escrever esquetes juntos, que são peças ou cenas pequenas, que geralmente puxam para o lado do humor. Depois de algum tempo, o casal começou a escrever espetáculos completos juntos e algumas dessas obras são encenadas pelos alunos da L2 in cena.

Buscapé foi responsável por sumiço das apólices

Para quem não lembra da trama de O Cravo e a Rosa, é revelado no último capítulo o que aconteceu com as apólices de Catarina e um grande culpado pelo sumiço da herança da moça foi o jovem Buscapé. Quem roubou de fato o dinheiro da personagem de Adriana Esteves foi a empregada Mimosa (Suely Franco), no entanto, ela perdeu as apólices por causa de Buscapé.

Tudo aconteceu porque a empregada queria proteger o dinheiro de Catarina da maldade de Marcela (Drica Moraes). Por causa disso, ela escondeu as apólices em seu álbum de fotografia. Porém, pouco depois, Buscapé pegou o álbum sem avisar porque queria encontrar uma foto de seus pais, que foram antigos empregados dos Batistas.

Mimosa então confessa o crime no final da novela, mas revela que não sabe onde está o álbum. Joana (Tássia Camargo) então entra em cena e diz que sabe que o álbum está com Buscapé. Após puxarem a orelha do menino, ele devolve o álbum e as apólices são encontradas.

