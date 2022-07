Final de Lindinha em O Cravo e a Rosa: moça é desmascarada?

A personagem de Vanessa Gerbelli se finge de boa moça durante grande parte da trama, mas nas costas de Petruchio (Eduardo Moscovis) e Catarina (Adriana Esteves) cria os mais diversos planos para tentar separar o casal. O final de Lindinha em O Cravo e a Rosa poderia ser trágico por conta de suas atitudes ao longo da novela, a jovem chega a ser desmascarada, mas dá a volta por cima e termina feliz.

Qual o final de Lindinha em O Cravo e a Rosa?

O final de Lindinha em O Cravo e a Rosa é feliz ao lado de Januário (Taumaturgo Ferreira). A moça se arrepende de suas maldades e tenta se tornar uma boa pessoa. Porém, antes disso acontecer, ela passa por uma série de humilhações depois que é desmascarada.

Na reta final do folhetim, os planos de Lindinha para separar o casal protagonista, assim como a sabotagem nos queijos da fazenda, são expostos por Januário. Petruchio e Catarina então descobrem que a moça não é flor que se cheire e ela é expulsa da fazenda.

Alguns capítulos mais tarde, é revelado que Dona Mimosa (Suely Franco) é a responsável pelo roubo das apólices de Catarina e que a empregada não revelou a verdade, pois estava sendo chantageada por Lindinha. A personagem de Vanessa Gerbelli viu quando Mimosa pegou a papelada da herança e ameaçou contar tudo caso a funcionária de Batista não lhe pagasse.

Para quem não se lembra, Mimosa roubou o dinheiro para protegê-lo, pois viu que Marcela estava prestes a roubá-lo. No entanto, como Lindinha viu a cena e a empregada perdeu as apólices, e assim não poderia comprovar sua história, tudo acabou escondido ao longo da novela. Quando o final de Lindinha em O Cravo e a Rosa chega e ela é exposta por Mimosa, que revela a chantagem, a moça não recebe o perdão de Petruchio, Catarina e até mesmo seu tio Calixto (Pedro Paulo Rangel).

Lindinha fica sozinha e começa a se arrepender de suas ações. Ela devolve o dinheiro que recebeu de Mimosa por causa da chantagem e diz que pretende se tornar uma boa pessoa. Neste ponto da história, ela é acolhida por Januário, que ficou rico ao descobrir que é herdeiro de Joaquim (Carlos Vereza). Os dois então iniciam um romance e este se torna o feliz final de Lindinha em O Cravo e a Rosa.

Quando acaba a reprise de O Cravo e a Rosa?

O final de Lindinha em O Cravo e a Rosa deve demorar, a reprise está prevista para ficar no ar até outubro de 2022. A data do dia exato em que o último capítulo será exibido ainda não foi revelado pela TV Globo, assim como a substituta da faixa de horário. De acordo com o Notícias da TV, três candidatas disputam a vaga:

Chocolate com Pimenta (2003 – 2004), obra de Walcyr Carrasco estrelada por Mariana Ximenes, Murilo Benício e Priscila Fantin;

Cheias de Charme (2012), com Leandra Leal, Claudia Abreu, Isabelle Drummond e Taís Araújo;

E por último Caras & Bocas (2009 – 2010), outra obra de Walcyr Carrasco, estrelada por Flávia Alessandra, Malvino Salvado e Marcos Pasquim.

Para quem não sabe, O Cravo e a Rosa é uma das criações do autor Walcyr Carrasco, citado duas vezes entre as possíveis substitutas. O escritor abriu a nova faixa de reprises vespertinas na emissora e agradou a Globo com uma boa audiência com a reexibição da história de Catarina e Petruchio. As chances do autor continuar comandando o horário são grandes.

O Cravo e a Rosa foi primeira novela da atriz Vanessa Gerbelli

O Cravo e a Rosa foi a estreia da atriz Vanessa Gerbelli nas telinhas. A artista já chegou ao mundo das novelas com tudo e fez sucesso na pele da sobrinha de Calixto. Na época, a atriz estava com 27 anos de idade. Hoje, ela completará 49 em agosto.

Depois do final de Lindinha em O Cravo e a Rosa, a atriz foi chamada para mais projetos de destaque, como Brava Gente (2001), Desejos de Mulher (2002) e Carandiru (2003). Após estes trabalhos, ele ingressou em um dos maiores sucessos de sua carreira, a novela Mulheres Apaixonadas (2003).

Em seguida, ela trabalhou em Kubanacan (2003 – 2004), Da Cor do Pecado (2004), Cabocla (2004), Prova de Amor (2005 – 2006), Amor e Intrigas (2007 – 2008), A Lei e o Crime (2009), A História de Ester (2010), Vidas em Jogo (2011 – 2012), Em Família (2014), Malhação (2015 – 2016), entre outras.

As últimas novelas de Vanessa foram Novo Mundo (2017), na Globo, e Jesus (2018), na Record. Recentemente, ela esteve na série Maldivas (2022), da Netflix.

Leia também – Ator que fez Januário em O Cravo e a Rosa: por onde anda?