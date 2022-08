Como está hoje a Sofia de A Viagem, quase 30 anos depois?

Com o possível remake de A Viagem previsto para o ano de 2024, os personagens mais marcantes da trama voltam a despertar a curiosidade do público. Um delas é Sofia, interpretada por Roberta Índio do Brasil, que está sumida das telinhas há anos. Afinal, como está hoje a Sofia de A Viagem?

Como está hoje a Sofia de A Viagem? Veja antes e depois

Roberta Índio do Brasil não trabalha mais na televisão há 17 anos, conforme informações do Gshow. Depois de interpretar Sofia em A Viagem (1994), ela esteve em outros trabalhos na Globo. No mesmo ano do sucesso do horário das 18h, atuou em Quatro por Quatro.

Seguiu trabalhando como atriz na novela Explode Coração, escrita por Gloria Perez e dirigida por Paulo Ubiratan, na qual interpretou Catty. Esteve ainda em Malhação (1997) e em alguns episódios de Você Decide, além de uma participação especial em Cobras e Lagartos em 2006.

Desde então, nunca mais apareceu na TV. Ela se casou e foi morar nos Estados Unidos, onde fez faculdade. “Eu me formei em Economia. Como eu já tinha um perfil empreendedor, eu queria ter uma formação acadêmica mais sólida que comportasse e acomodasse as minhas produções teatrais na época”, disse em entrevista publicada em 2015.

Roberta é mãe de duas meninas, Fernanda e Carolina, de 20 e 14 anos, respectivamente. Depois do nascimento das garotas, ela cursou uma segunda graduação, agora em Psicologia. Ela contou que passou por um susto quando sua filha menor nasceu, pois ela teve uma doença incomum. A situação fez com que ela repensasse em sua vida e decidiu fazer algo que ajudasse outras pessoas.

Hoje, Roberta Índio do Brasil tem uma consultoria de desenvolvimento de líderes em São Paulo. Na época da entrevista, ela não descartou retornar para a televisão um dia. “É um desejo e vontade que nunca desaparecem, um artista sempre será um artista! E eu sempre trabalhei nessa área por prazer”, afirmou.

Vai ter remake de A Viagem?

A Viagem pode ganhar um segundo remake em 2024, conforme antecipado pelo Notícias da TV. A Globo já teria encomendado uma nova versão da novela que foi sucesso na década de 90. Se confirmada, esse será o segundo remake do folhetim – a história original foi exibida na década de 70 na TV Tupi e depois foi repaginada pela emissora líder em audiência em 1994.

Quem estará à frente da nova versão será Renata Jhin, filha de Elizabeth Jhin, conhecida por ser autora de novelas espíritas. Já Walcyr Carrasco entraria no projeto como supervisor.

Em 1994, a história ficou à cargo de Ivani Ribeiro e conquistou o público, fechando com média de 52 pontos no ibope. Com temática espírita, A Viagem gira em torno de Alexandre, interpretado por Guilherme Fontes há 32 anos, um criminoso que comete suicídio na cadeia após ser condenado.

O espírito de Alexandre volta para a Terra e passa a atormentar a vida das pessoas que cruzaram o seu caminho, destruindo casamentos e relações familiares. Quem dá um basta na alma de Alexandre é o médico Alberto (Cláudio Cavalcanti), que ajuda a família a se livrar de vez do delinquente.

Como assistir A Viagem?

Enquanto o remake do folhetim não é confirmado oficialmente pela Globo, é possível assistir a versão de 1994 no Globoplay. Depois que a trama foi exibida no canal Viva ano passado, todos os episódios foram disponibilizados na plataforma de streaming.

Para assistir, é necessário ter um dos planos pagos da plataforma de streaming. Se você já é assinante, vá até a aba ‘novelas’ ou apenas procure por ‘A Viagem’ no campo de busca.